Brote de Covid-19 en Congreso de Tamaulipas; hay una víctima

En el Congreso de Tamaulipas se registró un brote de coronavirus que afectó a nueve trabajadores, pero lamentablemente uno de ellos perdió la vida durante las últimas horas, confirmó el área de prensa.

Se dio a conocer que inmediatamente se tomaron medidas para evitar su propagación, acciones que han generado buenos resultados pues desde el pasado jueves no se ha reportado ningún caso nuevo.

Se dio a conocer que de forma lamentable y sensible, también se informa que recientemente un trabajador de este Congreso falleció a consecuencia del coronavirus, lo que obliga a reforzar los cuidados en el edificio, aún sin tener certeza de dónde haya contraído el virus, pues no se puede hacer caso omiso a esta irreparable pérdida que reclama a no bajar la guardia.

El Poder Legislativo de Tamaulipas implementó desde el inicio de la pandemia las acciones que exigía la contingencia sanitaria, apegándose a las recomendaciones de la Secretaría de Salud en el Estado.

Pese a estos casos positivos la Sexagésima Cuarta Legislatura continúa laborando a través de estas medidas, con lo cual contribuye en fortalecer las acciones para hacer frente al COVID-19 y salvaguardar a todas y todos los tamaulipecos.

Por: Carlos Juárez

