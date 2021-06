AMLO supervisa construcción de carretera en Oaxaca; rinde homenaje a trabajadores: VIDEOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de visita en Oaxaca donde realizó un trabajo de supervisión, en compañía del gobernador Alejandro Murat, de la carretera que se construye de Puerto Escondido a Oaxaca capital lo cual garantizará un tiempo de traslado de dos horas de un punto a otro; actualmente son seis horas las que las personas deben de invertir.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el mandatario dijo que es una gran obra que se hace en conjunto entre los gobiernos Federal y Estatal. Acompañado también por trabajadores de la construcción, explicó que se están haciendo puentes para conectar el tramo de aproximadamente 120 kilómetros; sin embargo, es una labor titánica debido a que se tiene que atravesar la sierra.

López Obrador agradece a los trabajadores

El tabasqueño dijo que las obras de este tipo no serían posible de no ser por los trabajadores de la construcción y que no es posible olvidarlos:

"Ojalá y no los olvidemos nunca, porque se termina la carretera y ya, nadie se acuerda de quienes la construyeron. Es como cuando se terminan los grandes edificios, rascacielos en Nueva York, quiénes los hacen, estos hombres. Entonces es un homenaje a estos hombres. Los felicitamos y agradecemos por todo lo que hacen por el desarrollo de México", Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

En una obra como la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido son indispensables los trabajadores de la construcción, en especial los artesanos, los fierreros, que son los que tejen el acero. Cada media hora compartiremos la jornada del día de hoy. pic.twitter.com/JugjCg8Rvp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 12, 2021

AMLO muestra los trabajos de la carretera

En un segundo video, el Presidente mostró los trabajos para la edificación de una de la carretera, la cual esperan quede terminada el próximo año, con la maquinaria pesada. En esta ocasión, reconoció la labor de los ingenieros civiles de México que renace con esta y otras obras de infraestructuras para el desarrollo de México.

"Esto es México, en el proceso de transformación. Que vivan los trabajadores. ¡Viva México!", dijo el mandatario antes de finalizar su video.

La reactivación de las obras de infraestructura impulsa la industria de la construcción, genera muchos empleos y moderniza la maquinaria y los equipos. pic.twitter.com/wuwEjkBotY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 12, 2021

López Obrador se reúne con los camioneros

En otro tramo de la obra, López Obrador se reunió con otros trabajadores; en esta ocasión lo hizo con los camioneros. Tras saludarlos y felicitarlos, aseguró que todos tenía su camión y que no había un cacique camionero. Asimismo, mencionó que se otorgarán créditos a través de Banobras para renovar todo el parque vehicular (camiones volteo), pues se requiere que estos sean más grandes.

"Va a haber trabajo, cuando menos hasta septiembre del 2024 cuando se tenga que ir ya saben quién, pero hasta entonces va haber mucho trabajo. Así como con los obreros de la construcción, los fierreros... maquinistas, así también de transporte de material. Todo se complementa en una obra de esta naturaleza que va a ser de mucho beneficio", explicó el Ejecutivo Federal.

Los camioneros (volqueteros) son protagonistas en la construcción de puentes, túneles, vías férreas, puertos, aeropuertos y muchas otras obras. pic.twitter.com/weGXdhotM9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 12, 2021

