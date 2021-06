López Obrador aclaró que presentará reformas constitucionales, aunque sean rechazadas

El mandatario Andrés Manuel López Obrador insistió que en caso de ser necesario presentará reformas constitucionales, aunque no sean aprobadas en la Cámara de Diputados al no contar con la mayoría calificada.

“Ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara, dicen nuestros adversarios que no tenemos la mayoría calificada y entonces ya no habrá reformas constitucionales. Sí son necesarias las presentaré, aun cuando no pasen o las rechace, porque si son necesarías para el país, tenemos que resolver la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, refirió durante la conferencia matutina de este jueves 10 de junio.

Y al rechazar las reformas, comentó que no representan los intereses del pueblo sino de intereses particulares. “Yo tengo el compromiso de que no subirá el precio de la luz, pero necesito de la CFE se fortalezca, pero necesito que no exista una competencia desleal”.

También fue cuestionado sobre a negativa del PRI para establecer una alianza con Morena en el Congreso. "Yo hice el planteamiento de que hacían falta pocos legisladores para tener mayoría calificada y llevar a cabo las reformas constitucionales, pero fíjense como son de hipócritas nuestros adversarios, ellos hacer la alianza y aplauden", comentó el político tabasqueño.

"Todos pagamos impuestos"

Por otra parte, el presidente mostró el mapa en el que la Ciudad de México quedó dividida en dos, consecuencia de los resultados electorales, en donde la alianza conformada por PAN, PRI y PRD gobernará en ocho alcaldías, Morena en siete y Acción Nacional en una.

Una de las polémicas al respecto fue que una parte del territorio de la Ciudad de México corresponde a los que pagan impuesto, mientras que la otra parte son los que reciben más subsidios.

López Obrador retomó el tema y refirió que también se ha indicado que en donde hay más pobres ganó Morena y en el resto la coalición. “Esto refleja lo que es el pensamiento conservador”

Por lo que puntualizó que existe un prejuicio, y “los que pagan impuestos son los que votaron por el PAN, PRI y PRD; mientras que los que no votaron por Morena. Todos pagamos impuestos hasta la gente más humilde. Cuando se compra una mercancía ahí va un impuesto, en el caso de los que más pagan impuesto sobre la renta son los trabajadores, pero hay esta deformación, un prejuicio de clase muy conservador, racista. Vamos a buscar la forma de ajustar el gobierno a la nueva realidad.