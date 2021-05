Así se despidió de su familia Araceli, la víctima 26 del colapso del Metro en la Línea 12: VIDEO

Nefertari Hernández estaba comiendo en casa con su familia cuando se enteró de las noticias que el Metro se había desplomado, fue ahí cuando su cuñada les confirmó que el vagón se cayó en Tláhuac, cerca de la zona donde viven.

“Prendimos la tele y salimos corriendo a llamarle a mi mamá, pero el celular no sonaba, después de eso yo y mi hermano nos dirigimos al lugar del accidente para buscar a mi mamá”, narró Nefertari.

Fue en este momento que ella intuía que su mamá estaba entre los heridos, fue así que publicó una foto de su mamá en redes sociales y a partir de ese momento comenzó la búsqueda, sin embargo, su madre no aparecía.

Tras una visita desesperada a varios hospitales, por fin localizaron a su madre mediante la descripción de las prendas de ropa y accesorios que llevaba, fue gracias a un par de arracadas y un anillo que se localizó el paradero de la señora Araceli Linares de 52 años de edad.

Nefertari aseguró que pudieron ver a su mamá en sus últimos momentos de vida, pues ella cree que su mamá fue fuerte hasta ese momento sólo para verlos y poderse despedir.

Antes de salir de casa nos regañó por no lavar los trastes, nos dijo que donde ella llegara y no lo hubiéramos hecho íbamos a ver, pero ella ya no regresó, nosotros la encontramos hasta las 5 de la mañana en el hospital”, dijo.