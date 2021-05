Variante India no es preocupante para México asegura Salud

Este fin de semana la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí, confirmó el primer caso de una persona contagiada con la nueva variante, lo que de inmediato ha elevado la preocupación de los ciudadanos debido a las desgarradoras escenas que han llegado desde India, país donde surgió esta mutación y que ha alcanzado cifras récord de contagios y defunciones debido a esta variante.

En ese sentido el Director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dio a conocer que la dependencia a su cargo ya vigila estrechamente el caso, pues desde que se tuvo conocimiento del contagio, las autoridades de salud han dado acompañamiento al paciente que radica en San Luis Potosí.

Según datos del gobierno, se trata de un paciente masculino que radica en el mencionado estado, y quien presuntamente se habría contagiado tras convivir con algunos de sus familiares que viven en los Estados Unidos.

No existe riesgo con la nueva cepa

Sobre la preocupación que ronda la presencia de esta nueva mutación del virus surgido en China, Ricardo Alcalá, recordó lo dicho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) organismo mundial de salud que catalogó a la nueva variante como “de interés” y ni “preocupante” motivo por el que el gobierno de México la ha manejado como tal, señaló el funcionario.

Si bien el Director de Promoción de la Salud reconoció que esta variante es la que ha puesto en emergencia a India, la llegada de esta variante al país no representa mayor riesgo, pues destacó que la situación crítica en el país asiático no sólo derivó de la mutación, sino de una sistema de salud endeble pero sobre todo el no respeto de las medidas de contención, así como la realización de reuniones masivas.

De igual forma recalcó que el gran número de población de dicha nación ha también influido a que los servicios médicos indios están rebasados, lo que no responde necesariamente a la peligrosidad de la variante.

Finalmente el funcionario pidió a los ciudadanos no bajar la guardia y reforzar las medidas de contención, asimismo pidió a todo aquellos que van a celebrar el día de las madres a que lo hagan con responsabilidad, reforzando las medidas sanitarias y limitando el número de participantes.

