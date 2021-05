Pandemia de COVID-19 afectó a menores en lo emocional y educativo: Mexicanos Primero

La pandemia del COVID-19, la necesidad de preservar la salud a través de medidas de distanciamiento social, quedarse en casa y recibir educación a distancia, afectó a toda una generación a nivel mundial, así lo confirmó el estudio de la Asociación Civil Mexicanos Primero.

La formación académica es un reto para esta generación y no solo en matemáticas sino también en la comprensión de lectura y socialización con los demás por lo que el 77 por ciento está dispuesto a regresar a salones lo antes posible.

El manejo de emociones en los menores también es una alerta que debe atenderse en la política pública porque luego de 14 meses, hay sentimientos de abandono y de no poder o saber hacer las cosas bien.

"El 25 por ciento de los adultos identificó que los estudiantes de su hogar tienen problemas para concentrarse; 92 por ciento de las niñas, niños y jóvenes dijeron que les preocupa que les suceda algo malo en la familia; 65 por ciento se identifica con la afirmación 'tengo miedo'; 31 por ciento nos dijo 'no me siento seguro'; 8.6 por ciento, 'hago mal muchas cosas'; 2.8 por ciento, 'todo lo hago mal'; 2.4 por ciento, 'me odio y 16 por ciento señaló, 'nadie me quiere", detalló el presidente de la Asociación Civil Mexicanos Primero, David Calderón.