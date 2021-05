Gobierno de Jalisco presenta denuncias penales por incendios forestales y siembra de agave

De manera formal, el gobierno del estado presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República Delegación Jalisco, derivadas de los recientes incendios forestales y la siembra irregular de agave .

El primer caso corresponde a los incendios ocurridos el pasado 18 de mayo en las colindancias (dentro y fuera) del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Bosque La Primavera en los siguientes predios: 2 en el Cerro del Colli; 1 en El Varal; 1 en La Quiteria/Los Bailarines; 1 en el Tepopote; 1 en el Poleo; 1 en Rancho contento; y 1 en Centinela.

Debido a las condiciones en que estos incendios tuvieron lugar se presume que fueron provocados porque sucedieron casi de manera simultánea, dentro de un periodo de tiempo corto, en diversos puntos que no son cercanos.

En estos sitios, las autoridades aclararon que no hay actividad agrícola y en algunos casos son sitios alejados de poblaciones donde no hay posibilidad de construir infraestructura.

La otra denuncia se presentó por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental tras haber corroborado la existencia una plantación de ejemplares de agave en un área recientemente incendiada en el Cerro de la Concha, dentro del Área Natural Protegida (ANP) del Bosque La Primavera.

Sobre estos hechos, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Fiscalía de Jalisco, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera y el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga acudieron a verificar el cambio de uso de suelo para recabar evidencias.

La Proepa presentó el viernes 14 de mayo, una denuncia formal de los hechos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia competente de girar un procedimiento en contra del propietario o responsable del predio.

Al respecto, la Profepa, en compañía de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llevó a cabo una visita de inspección, misma que derivó en la clausura del sitio, dando inicio a las investigaciones correspondientes para así imputar responsabilidades.

Por su parte, la Fiscalía Ambiental del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, colocó sellos de clausura en este predio con el fin de evitar que dicha plantación de agaves se extendiera.

La ley establece que en el caso de la realización de actividades no autorizadas en terrenos forestales, la remoción de las especies no endémicas se determina por la autoridad federal, esto de conformidad a los artículos 5 fracciones VIII y X, 28 fracción VII y 170 fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como 10 fracciones XIV, XXVII y XXX de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; como medida de seguridad y restauración del ecosistema ante el impacto sufrido y no autorizado.

Mientras que el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), establece que “no se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta Ley”. Razón por la cual, la Proepa presentó la denuncia.

Basados en lo anterior, la Proepa ha presentado este año ante la Profepa cinco denuncias con 21 sitios donde se detectó posibles cambios de uso de suelo sin autorización en los municipios de: Unión de San Antonio, Ayotlán, San Diego de Alejandría, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán, Yahualica, y San Miguel El Alto (diversos puntos).

Por: Mayeli Mariscal

