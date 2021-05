Denuncian plantación de agave en zona quemada del Bosque de la Primavera

Con fotografías y videos, diversos usuarios de redes sociales están denunciando que en zonas recientemente afectadas por los incendios que aquejaron parte del Área Natural Protegida del Bosque de La Primavera, ya se está sembrando agave.

Uno de los videos que más se ha compartido, es de una persona cuya cuenta se identifica como Leopoldo Partida, qud sin mencionar puntualmente la zona, gravó en un lugar donde se aprecian troncos de árboles totalmente ennegrecidos por el incendio en donde a su alrededor se siembran las plantas de agave.

En una página de Facebook identificada como Noti Arandas, también comparten fotografías donde se ven plantaciones en zonas afectadas por el incendio.

#URGENTE Plantan Agave en área recientemente incendiada en el Bosque de la Primavera. Esto sucede frente a las narices del gobierno estatal y federal.



¿Hasta cuándo habrá responsables por el ecocidio? uD83EuDD2CuD83DuDE24



uD83CuDFA5 vía Leopoldo Partida Caballero pic.twitter.com/DdBMtLY19i — Red Indignada ? (@RedIndignada) May 13, 2021

Seguidores de esta página indicaron que también en el Cerro Gordo realizaron la misma práctica y se anticipa la publicación de fotografías de ese lugar próximamente.

Recientemente, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) anunció la certificación ARA que para el año 2027 la cadena productiva agave-tequila deberá estar libre de deforestación y se anunciaba que a partir de este año, no se recibirá y no se registrará ante el Consejo ninguna plantación que venga de un área deforestada después del 2016.

Sin embargo, no necesariamente por ser una plantación de agave se registra ante el CRT, a menos que sea para elaborar tequila, pero si se planta y se comercializa para hacer otras bebidas denominadas como "licores de agave" que no cumplen certificaciones y normas, no se registraría ante el organismo.

Noticias Relacionadas Incendio en Bosque de la Primavera ha sido controlado en un 80 por ciento, estiman autoridades

El incendio más reciente dentro del área natural protegida del Bosque de La Primavera fue en la zona de Los Cajetes, en donde de acuerdo con las autoridades, se inició debido a la caída de un rayo y aún no se ha dado a conocer por las autoridades la cuantificación del área afectada.

Por: Mayeli Mariscal

GDM