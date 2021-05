Suman 57 policías de la CDMX detenidos por diversos delitos

Con la aprehensión reciente de 14 policías, desde octubre de 2019 a la fecha, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México suman 57 elementos que han sido detenidos por distintos ílicitos.

De acuerdo con una revisión, las principales conductas ilegales son robo, cohecho y extorsión por parte de los uniformados.

En videocoferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enfatizó que van a mantener su lucha contra la corrupción en la corporación.

"Es nuestra convicción, es nuestro compromiso, no nos vamos a echar para atrás en la lucha contra la corrupción, no se tolera ningún vínculo de ningún mando con la delincuencia, no le vamos a fallar a la ciudadanía", explicó.