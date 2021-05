Usa sirena falsa para pasarse los altos en Nuevo León; es detenido

Elementos de la policía detuvieron a un hombre por circular a exceso de velocidad y pasarse los semáforos en color rojo, al manejar una camioneta con equipo policiaco, el cual traía una sirena.

El sujeto fue identificado como Octavio C., de 37 años de edad, y fue detenido sobre la avenida Paseo de los Leones, en la colonia Cumbres Primer Sector, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, al conducir un vehículo Jeep de color negro.

¿Cómo fue la detención del hombre?

La camioneta que conducía Octavio tenía una caja de sonido, parecida a una sirena de patrulla, la cual encendía para manejar a exceso de velocidad y no detenerse en los semáforos en rojo. De esta manera, los oficiales detuvieron al conductor y fue puesto a disposición del Ministerio Público, ya que indicó que no pertenecía a alguna corporación policiaca y no comprobó la procedencia de dicha caja.

De acuerdo con el reglamento de tránsito de Monterrey en el artículo 25, está prohibido el uso de sirenas o cualquier aparato con una función similar de vehículos particulares, y la multa podría ser de 20 a 25 cuotas.

Roban catalizadores en Apodaca

Luego de un recorrido de rutina de elementos de la Guardia de Proximidad en el municipio de Apodaca, dos hombres fueron capturados al ser sorprendidos robando catalizadores en la calle Moisés Sáenz, en la colonia Renaceres.

Los policías se dieron cuenta de que uno de los involucrados estaba saliendo de la parte inferior de una camioneta, mientras cargaba una sierra eléctrica y mofles con dos catalizadores.

Los presuntos responsables del robo del vehículo fueron identificados como Jesús “N”, de 28 años, y Arturo “N”, de 31 años, quienes intentaron escapar, pero los oficiales lograron detenerlos. Los dos fueron trasladados al Ministerio Público en lo que se realizan las investigaciones correspondientes, así lo informó Milenio.

