García Cabeza de Vaca pide a la SCJN resolver su caso

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe ser rehén de un partido político fabricando delitos para quitar y poner gobernadores. Así sostuvo que la institución debe demostrar su independencia y resuelva conforme a derecho el fondo del desafuero que pretenden imponerle.

Es imposible imaginar que un partido que tenga mayoría simple en la en la Cámara de Diputados pretenda querer tergiversar lo escrito en la ley y quiera fabricar delitos, hacer un juicio para poner y quitar gobernadores, mencionó.

Por ello planteó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver de fondo y de una vez por todas estas situación de desafuero para que no exista más confusión.

Los legisladores federales no tienen esa facultad y reiteró que los únicos con la facultad para poder remover a un gobernador son los Congresos Locales, recalcó.

Continuó diciendo que no es posible continuar fabricando delitos para quitar y poner gobernadores de manera caprichosa y no respetando la voluntad de quienes eligieron. Por otra parte, mencionó que los tres ordenes de gobierno deben hacer esfuerzos por no enrarecer el clima política y por el contrario dar a los ciudadanos la confianza de que podrán salir a votar con seguridad y tranquilidad, en las mejores condiciones.

García Cabeza de Vaca dijo que ante esta situación es que ha exhortado a los miembros de su administración y alcaldes a no caer en la tentación de los delitos electorales, ser respetuosos y mantenerse lejos del proceso electoral.

Comentó que se ha enrarecido mucho el clima político en el país. “No queremos abonar a ello y por eso exhortó a los tres ordenes de gobiernos a respetar la ley electoral y este se ha un proceso democrático con un gran participación de la ciudadanía”, comentó.

Así también convocó a los candidatos a presentar propuestas para la solución de los problemas comunes, a debatir, pero no caer en la confrontación que genere confusión incertidumbre.

El gobernador de Tamaulipas insistió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dar muestra de su respeto a los comicios sacando las manos del proceso electoral, a fin de que persista la transparencia certidumbre en los resultados electorales.

Por otra parte, anunció que anunció que en las siguientes semanas llevara a cabo una gira por diversos estados de la Unión Americana y provincias de Canadá con el propósito de atraer nuevas inversiones a Tamaulipas que consigan que la entidad pase de la tercera posición a nivel nacional en inversión extranjera a la primera posición.

En ese sentido, insistió en que existe la posibilidad de traer a la entidad nuevas inversiones extranjeras las cuales generen nuevas oportunidades. Para ello a las empresas se les ofrecerán incentivos y condiciones favorables para que se puedan instalar y desarrollar sus planes en Tamaulipas, es así que se sostendrá reuniones con directivos de empresas para exponer la calidad del recurso humano, la ventaja de la posición geográfica de Tamaulipas y otros aspectos.

García Cabeza de Vaca, dijo que su gira por Estados Unidos incluiría una visita a Washington en donde se reunirá con congresistas demócratas y republicanos que tienen interés en que el T-MEC siga su curso y se fortalezca en los tres países haciéndolos más competitivos.

La mejor fórmula de combatir la pobreza es generando riqueza, inversiones, empleos desarrollo y es en ello que su administración ha sido constante, puntualizó el gobernador de Tamaulipas.

Por José A. Hernández.

