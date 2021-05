Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 11 de mayo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 11 de mayo para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

Otros oficios y profesiones – Mundo Natural y Social

Aprendizaje esperado: Explica los beneficios de los servicios con que se cuenta en su localidad.

Énfasis: Establece relaciones entre el tipo de trabajo que realizan las personas y los beneficios que aporta dicho trabajo a la comunidad.

¿Qué vamos a aprender?

Noticias Relacionadas SEP alista red de escuelas para regreso a clases

Explicarás los beneficios de los servicios con los que cuenta tu localidad.

Establecerás relaciones entre el tipo de trabajo que realizan las personas y los beneficios que aporta dicho trabajo para la comunidad.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa para que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Imagina que tienes dos cajas en las que contienen lo siguiente:

Caja 1. Caja registradora, bata, billetes, monedas, frutas de plástico y productos para vender.

Caja 2. Disfraz de astronauta: Overol, guantes, caja, mochila, casco.

¿Qué caja escogerías? ¿Qué puedes hacer con los guantes? ¿Quiénes utilizan overol?

Tal vez pueda ser un barrendero o un mecánico, alguien que tiene que proteger toda su ropa y su cuerpo.

¿Han visto a alguien utilizar un objeto parecido a este? Con todos estos objetos representa a un astronauta, es una de las profesiones y oficios que conocerás en esta sesión.

La otra vestimenta es de una profesión u oficio, ¿De quién se trata? Hay algunas frutas, verduras.

Podría tratarse de una o un chef porque utilizan verduras y frutas para cocinar, también puede ser un cocinero o cocinera.

Aunque hay algunas monedas y billetes. ¿Qué relación tienen las frutas y verduras con las monedas y los billetes? Sigue observando lo que hay en esa caja, tienes un mandil, una caja registradora. ¿Ya sabes de quién se trata?

Se trata del oficio de cajera o cajero de tienda de autoservicio.

Observa el siguiente video, en el vas a conocer algunos oficios y servicios.

Cápsula Oficios y servicios.

Es interesante conocer más de los oficios y profesiones que existen y, sobre todo, lo que aportan a la comunidad. ¿Conoces qué beneficios aportan los astronautas?

Gracias a ellos se sabe cómo se ve la tierra desde el espacio y puedes conocer otros planetas, además gracias a ellos se ha ampliado el conocimiento para desarrollar nuevas tecnologías, por ejemplo, para el estudio de fenómenos naturales.

Esta profesión inspira a futuros científicos, ingenieros y exploradores del espacio.

¿Qué harías si fueras astronauta?

¿Qué beneficios aportan las cajeras y cajeros de autoservicio? Ellos atienden cuando se hacen compras, sin su servicio sería muy complicado saber cuánto se va a pagar.

Juega con tu mamá, papá o quien te acompañe, tú compras y quien juega contigo será la o el cajero, y después cambien.

Escucha el siguiente cuento, se titula.

Cuando sea mayor seré… de Carles Ballesteros.

Busco un oficio en el que pueda conducir un gran camión.

Y yo en el que siempre pueda estar al sol.

A mí lo que me gusta es saltar y correr.

Y yo lo que deseo es sorprender.

Cada cual en su trabajo da lo mejor de sí mismo, todos tienen su importancia, todos hacen un servicio, grandes hombres y mujeres, que disfrutan con su oficio.

Siempre que vienes a verme te pregunto cómo estás. Si me dices que te pasa, lo podré solucionar. Cuando sea mayor seré, Médica.

Soy tan rápida en la pista que me perderás de vista. Cuando sea mayor seré, Atleta.

Si las cosas está que arde, si te debo rescatar, llegaré en un camión rojo a toda velocidad. Cuando sea mayor seré, Bombero.

Sorprender con una carta que deleite el paladar, ese ha sido mi gran sueño, ser la más original. Cuando sea mayor seré, Cocinera.

Aunque yo no diga nada todos a escuchar se paran. Cuando sea mayor seré, Músico.

¿Piensas que solo manejo un teclado y un ratón? ¡En mi oficio necesito bastante imaginación! Cuando sea mayor seré Programadora.

Desde niña soy curiosa, me encanta experimentar; por eso, el laboratorio es un lugar ideal. Cuando sea mayor seré, Investigadora Científica.

Me encantan los animales y, aunque no puedan hablar, siempre sé lo que les pasa, ¡Te lo puedo asegurar! Cuando sea mayor seré, Veterinario.

Me paso el día en el campo rodeado de animales, me dan leche, me dan lana, y yo, amor a raudales. Cuando sea mayor seré, Granjero.

Cuando estoy trabajando, se me va el día volando. Cuando sea mayor seré, Piloto de aviación.

Fin

Es interesante conocer más oficios y profesiones y, sobre todo, reconocer que cada uno de ellos son necesarios para la vida cotidiana.

Es por ello que puedes jugar “Lotería de oficios y profesiones”, pídele a quien te acompañe que juegue contigo.

Crea dos tableros y las tarjetas con diferentes oficios y profesiones, para poder jugar a la lotería, pueden ser un Músico, programadora, investigadora científica,

granjero, piloto de aviación, veterinario, cocinera, atleta, bombero.

Al cantar las cartas, se van a turnar; y tienen que mencionar los beneficios que dan, por ejemplo.

Músico: Crea música la cual mejora el estado de ánimo, ayuda a la memoria, reduce el estrés.

Programadora: Diseña programas que se ejecutan dentro de una computadora y otros dispositivos móviles que se utilizan hoy en día para realizar diversas actividades como: Tomar clases a distancia, enviar y recibir fotografías, comunicarnos y hasta jugar con personas en cualquier parte del mundo, también podemos realizar compras en línea, entre otros beneficios.

Investigadora Científica: El aporte es observar todo lo que sucede en el mundo y darnos una explicación. Sus descubrimientos ayudan al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

Granjero: Cultiva todo tipo de frutas, hortalizas, cereales; cría ganado, todo esto proporciona alimento para el ser humano.

Piloto de aviación: Vuela aeronaves y helicópteros para transportar pasajeros o cargamento.

Veterinario: Revisa, trata y cura a los animales para que estén sanos y así protejan al ser humano de las enfermedades.

Cocinera: Profesional de la cocina, prepara alimentos, que benefician a quien los consume.

Atleta: Inspira a ejercitarse y seguir su ejemplo de una vida saludable, además de favorecer los valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua.

Bombero: Ayuda a proteger a la comunidad, informa acerca de la seguridad y prevención de incendios, así como la atención de otras emergencias como accidentes, inundaciones etcétera.

Este juego es muy divertido, además, puedes conocer otras profesiones y oficios.

Conocer los oficios de algunas personas. ¿Sabes quiénes arreglan pieles? ¿Al pasear por la calle has escuchado música, quién la produce? ¿Saben quién hizo la cama de su bisabuela? ¿Para qué existe la persona que corta el cabello?

Oficios – Talabartero.

Oficios – Organillero

Oficios – Herrero

Oficios – Peluquería

Es interesante el oficio del organillero, su música alegra y trae recuerdos. Seguramente muchas niñas y niños lo han escuchado alguna vez.

¿Conocía el oficio del talabartero? Es sorprendente con la cantidad de objetos que elabora.

Es momento de que escuches, en el siguiente audio, la canción “Los oficios”.

Hoy conociste la importancia de algunas profesiones y oficios, algunas de ellas ya conoces. ¿Qué oficios o profesiones tienen tus familiares? ¿Conoces sus beneficios?

Por ejemplo, la tía de María es Actriz y conductora de T.V., y le gusta mucho su trabajo, porque es divertido e interesante, su mamá es maestra y le encanta compartir con los niños y las niñas.

El Reto de Hoy:

Platica con tu familia acerca del oficio o profesión que desempeñan. Pídeles que te compartan cuál es su aporte a la comunidad.

Y a ti, ¿Qué te gustaría aportar a tu comunidad?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Un lugar a la medida (Matemáticas)

Aprendizaje esperado: Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales.

Énfasis: Mide objetos con una unidad de medida no convencional.

¿Qué vamos a aprender?

Medirás objetos con una unidad de medida no convencional.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Has tratado de acomodar un objeto en un lugar donde no cabe? ¿Has medido el objeto para acomodarlo?

Recuerda que en sesiones anteriores aprendiste a medir con diferentes objetos.

Has utilizado como unidad de medida los clips, los pasos, las manos, tiras de papel y listones, además de colores y crayones.

En esta ocasión toma tu libro “Mi álbum de Preescolar” y busca un objeto que te puede servir para medirlo.

s probable que tengas a la mano un lápiz, una cuchara, una goma y un crayón, estos objetos te van a servir como unidades de medida.

Antes de comenzar a medir, debes saber qué lado del libro es el que medirás. Tu libro tiene la forma de un rectángulo, vas a medir el lado corto.

Registra la medida de tu libro, puedes hacerlo utilizando una hoja y un lápiz.

Toma el lápiz y comienza a medir el libro, hasta acabar de medir el libro.

El libro mide _________ lápices.

Después continúa midiendo con la medida de la goma.

El libro mide ___________ gomas.

Continua tu medición del libro con la cuchara.

El libro mide ______ cucharas.

Utiliza un crayón para medir el libro.

El libro mide _______ crayones.

Estas unidades de medida te permitieron conocer que el libro tiene diferentes medidas dependiendo de la unidad con la que realizaste tu medición.

¿Por qué crees que el libro mide más gomas que crayones? Para contestar esta respuesta compara el tamaño de ambas unidades de medida juntas.

En este caso la goma, es más pequeña, que el crayón, ahora que ya sabes cuánto mide el libro, y si tratas de acomodarlo en un librero. ¿Cómo puedes saber si cabe en el librero? Tienes que medir el librero, el espacio donde vas a colocar tu libro.

Mide el librero con la goma. Si en el librero no cabe, pero busca un morral donde puedas guardarlo, el libro cabe del lado corto dentro del morral.

¿Qué otro objeto puedes medir? Has medido el libro y el librero para saber si el libro cabe ahí, puedes medir muchas cosas, intenta medir la mesa para comprar un plástico cuando uses pintura, pegamento y agua. ¿Qué tal si la mides con el lápiz?

Pero recuerda tener cuidado al utilizar el lápiz para evitar accidentes, y muéstrale al adulto que te acompaña cómo lo haces.

Para medir, debes observar muy bien hasta dónde llega el lápiz. Te puedes apoyar con el dedo para marcar a dónde llegó y a partir de ahí volver a colocarlo y seguir midiendo. ¿Cuántos lápices mide tu mesa?

La mesa mide _______ lápices.

Observa el siguiente video de cómo uno de tus compañeros midió su mesa.

Leonardo Z

En los siguientes videos, Camila y Raful, tus compañeros, muestran cómo midieron la altura de una silla de su casa.

Camila

Raful

Tú también puedes medir una silla para conocer su tamaño y con ello puedes comparar si las sillas de Raful y Camila son más altas o más bajas.

La silla mide _______ lápices. Esta silla es más baja o alta que las de Raful y Camila.

Observa la siguiente cápsula para conocer cómo miden gato y sus amigos.

La cápsula de Gato

El Reto de Hoy:

Imagina cómo sería tu vida si no pudieras medir. Medir te permite conocer el tamaño de las cosas; conocer cuánto mide algo, te ayuda a solucionar algunas necesidades, por ejemplo, conocer si un libro cabe en un librero.

Puedes aprovechar los objetos que están en casa para medir.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

msb