Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 10 de mayo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 10 de mayo para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás cuando alguien necesita ayuda y la proporciona.

Aprenderás acerca de la importancia de ofrecer ayuda cuando alguien lo necesite.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Te gusta ayudar cuando alguien lo necesita? ¿Sabías que ayudar a los demás tiene beneficios?

Ayudar a los demás hace sentir bien y capaz de resolver problemas.

¿Qué hacemos?

Tu compañero Pepe escribió una carta relacionada con el tema de esta sesión y decía lo siguiente.

Soy Pepe, tengo 5 años y vivo en Baja California.

Les mando esta carta porque necesito ayuda. Todos los días juego con mi hermano Luis; nos divertimos mucho, pero al momento en que mi mamá nos pide que guardemos los juguetes, mi hermano Luis sale corriendo y se esconde; me deja a mí solito recogiendo todos los juguetes, me tardo mucho y termino muy cansado, además, no me parece justo que siempre haga lo mismo.

¿Qué puedo hacer para que mi hermano me ayude a recoger?

Saludos, Pepe.

Pepe necesita ayuda. ¿Has vivido algo similar a lo que cuenta Pepe? ¿Cómo lo has resuelto?

Conoce los comentarios que envían las niñas y los niños en el buzón de comentarios.

Tu compañera Itzaé dice que se pueden ¡guardar los juguetes jugando! Por ejemplo, se pueden contar cuántos juguetes recoge cada persona.

Y tu compañero José le recomienda a Pepe que sólo recoja los juguetes que él usó.

En cambio, Daniela menciona que Pepe debe hablar con su hermano Luis antes de jugar; y, con ayuda de su mamá, poner reglas para guardar todo después de jugar.

Jesús le recomienda a Pepe debería pedirle por favor a Luis que guarde sus juguetes cuando terminen de jugar.

¿Sabías que existe una canción, que puede cantar Pepe con su hermano mientras guardan los juguetes?

Escucha la siguiente canción, y puedes aprovechar este momento y si tienes algo que acomodar en casa, es momento para que lo hagas al ritmo de la canción.

Canción “A guardar”.

Pepe tiene muchas sugerencias que puede utilizar para que su hermano le ayude a recoger los juguetes.

Y tú, ¿En qué situaciones has necesitado ayuda? ¿A quién has acudido para solicitar ayuda? Escucha lo que comparten algunas de tus compañeras.

Mia.

Vanesa.

Regina.

Anna Victoria.

Y con respecto a este tema lee el siguiente cuento que se llama “La gallinita roja” el autor es Byron Barton. Pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te lea el siguiente cuento:

La gallinita roja.

De Byron Barton

Había una vez cuatro amigos. Un cerdo, un pato, un gato y una gallinita roja, la gallinita roja tena tres pollitos.

Un día picoteando, la gallinita roja encontró un poco de grano. Fue a ver a sus tres amigos y les preguntó, ¿Quién quiere ayudarme a plantar este grano?

Yo no, dijo el cerdo.

Yo no, dijo el pato.

Yo no, dijo el gato.

Entonces plantaré el grano o misma, dijo la gallinita roja y así lo hizo.

Y los granos germinaron convirtiéndose en grandes espigas de trigo.

Entonces la gallinita roja pregunto a sus amigos, ¿Quién me ayuda a segar el trigo?

Yo no, dijo el cerdo.

Yo no, dijo el pato.

Yo no, dijo el gato.

Entonces segaré el grano o el trigo, dijo la gallinita roja y así lo hizo.

Y así lo hizo.

A continuación, la gallinita roja pregunto a sus amigos, ¿Quién quiere ayudarme a trillar el trigo?

Yo no, dijo el cerdo.

Yo no, dijo el pato.

Yo no, dijo el gato.

Entonces trillaré yo misma el trigo, dijo la gallinita roja y así lo hizo.

Entonces la gallinita roja pregunto a sus amigos, ¿Quién quiere ayudarme a moler estos granos para hacer harina?

Yo no, dijo el cerdo.

Yo no, dijo el pato.

Yo no, dijo el gato.

Entonces moleré los granos yo misma, dijo la gallinita roja y así lo hizo.

A continuación, la gallinita roja preguntó a sus tres amigos, ¿Quién quiere ayudarme a hacer pan con esta harina?

Yo no, dijo el cerdo.

Yo no, dijo el pato.

Yo no, dijo el gato.

Y entonces haré el pan yo misma, dijo y así lo hizo.

Después la gallinita roja llamó a sus amigos, ¡Quien me quiere ayudar a comer este pan?

Yo, dijo el cerdo.

Yo, dijo el pato.

Yo, dijo el gato.

Ah no, dijo la gallinita roja.

Quienes se comerán este pan seremos nosotros, mis tres pollitos y yo.

Y así lo hicieron.

Fin

Este fue un gran cuento. A continuación, responde las preguntas relacionadas al cuento que acabas de escuchar, también vas a leer algunas respuestas de tus compañeros.

¿Qué te pareció la historia?

Tu compañera Mariel dice que la gallinita, trabajo mucho por sus pollitos.

¿Qué sucede en la historia?

Tu compañero Daniel dice que, en la historia de la gallinita roja, contó semillas para hacer trigo y después de que crecieron, cuando lo iba a cortar y el cerdo, el pato y gato dijeron que no, y al final cuando quisieron comer el pan la gallinita les dijo que no, que solo se lo comerán sus pollitos y ella.

¿Consideras que fue correcto lo que hicieron los amigos de la gallina? ¿Por qué?

La respuesta de tu compañera Sofía dice que fue correcto lo que hizo la gallinita porque nadie la quiso ayudar.

¿Tú qué hubieras hecho para ayudarla?

Julio, dice que él le hubiera ayudado a plantar el trigo a la gallinita roja, a molerlo, hacer harina y por fin hacerlo en un delicioso pan y comerlo ella, sus tres pollitos y el.

¿Has conocido a alguien que haya tenido dificultades? ¿Cómo le has ayudado?

Raful comenta que a su abuela nieves le duele mucho la espalda, por eso no se puede agachar, le ayuda a recoger cosas que están en el piso y a ponerlas en lugares que están abajo.

La historia de la gallinita permite comprender por qué es importante ayudar a los demás cuando lo necesitan.

Observa el siguiente video hasta el minuto 1:58 si deseas verlo completo, adelante, en el vas a conocer más ideas para poder ayudar a los demás.

Lo que mencionan Lucy y Alan es muy interesante, sobre todo la parte donde mencionan que se empieza por ayudar a quienes quieres.

Escribe una lista con ideas para ayudar a los demás, necesitas una hoja y un lápiz para que hagas tu lista. Solicita la ayuda de un adulto, si la necesitas., incluso puedes hacer tu lista con dibujos.

En la lista de tu compañera Ana Victoria escribió que le gustaría.

Ayudar a cruzar la calle a los adultos mayores.

Explicar a los demás cuando necesiten su ayuda.

Ayudar a su mamá cuando va al mercado, ¡Porque luego trae muchas cosas!

Dar palabras de ánimo cuando vea que alguien está preocupado.

Escuchándolos.

Escribiéndoles notas.

Atendiendo a alguien que necesite.

Compartiendo su comida con alguien que necesite.

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Representarás con el cuerpo, y con la ayuda de algunos objetos diferentes historias y canciones.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Conoces la canción “Soy una taza”?

Si ya la conoces cántala y pide a quien te acompañe que haga los movimientos que van de acorde a la canción y tu tienes que adivinar de que estrofa se trata.

Soy una taza,

una tetera,

una cuchara,

un cucharón.

un plato hondo,

un plato llano,

un cuchillito,

un tenedor.

Soy un salero,

azucarero,

la batidora,

una olla exprés.

Con el cuerpo se pueden representar objetos como lo hizo la persona que te apoyo con la actividad y también algunas historias. ¿Conoces qué más se puede hacer con la expresión corporal?

Busca algún material que ayude a representar distintos objetos, personajes o lo necesario dentro de una escenografía. Pueden ser los siguientes materiales:

Tela de 3 metros por uno de largo, lisa color azul. Baúl. Par de Botas. Zapatillas. Capa roja. Diadema con orejas de cerdito y nariz. Bloques de madera. 4 tarjetas con los siguientes títulos: El patito feo, La Bella durmiente, Blancanieves y Hansel y Gretel.

O los que tengas a la mano que puedas utilizar. ¿Recuerdas en qué cuento aparecen unas botas?

Cierra los ojos e imagina la escena en la que le avisa al rey que el hijo del granjero se está ahogando. Identificaste, ¿Qué escena del cuento se representa?

Es la parte de la historia en la que el gato con botas le avisa al rey que su dueño se está ahogando en el río y así los presenta. Con las botas que encontraste en casa, representa esta escena, si es necesario no olvides pedir la ayuda de quien te acompaña.

Después utiliza una zapatilla. ¿Sabes a qué cuento pertenece esta zapatilla? Cierra los ojos e imagina la escena en donde un personaje empieza a girar, se ve las manos, se toca la cabeza. ¿Sabes qué parte de la historia se está representando?

Se trata cuando el hada madrina transforma a cenicienta para ir al baile, es tu turno, con la zapatilla que tienes representa esta parte del cuento.

Sigue jugando. Pide a quien te acompaña que te apoye ya que mientras uno representa el cuento, la otra persona va a narrar esa parte de la historia.

Utiliza la capa roja y vas a representar la escena en que Caperucita llega a la casa de la abuelita. Recuerda que en lo que tú haces la representación la otra persona va a narrar esa parte del cuento.

Comienza caminando por el bosque.

El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo.

Toca la puerta y entra a la recámara de la abuelita.

Caperucita tocó la puerta y entró a la casa de la abuelita.

Caperucita se sorprende al ver a la abuelita.

Abuelita, ¡Qué ojos más grandes tienes!

Abuelita, ¡Qué orejas tan grandes tienes!

Abuelita, ¡Qué dientes tan grandes tienes!

¿Ya sabes qué parte de la historia acabas de representar? Es cuando Caperucita llega a la casa de su abuelita.

Continua, con la diadema con orejas de cerdito, la nariz y los bloques de madera. Construye una casa con bloques de madera y quien te acompaña va a narrar el cuento.

Este cerdito construyó su casa con tabiques.

Su casa quedó firme y segura.

A lo lejos vio que se acercaban sus hermanos.

Los dejó entrar y cerró la puerta.

El cerdito vio que el lobo estaba afuera de su casa; le dice que no podrá entrar y que su casa es firme y fuerte.

¿Ya sabes qué parte de la historia representaste? Es cuando llega el lobo y no puede entrar porque su casa es fuerte y firme.

La siguiente representación lo harás con las tarjetas. ¿Sabes qué puedes hacer con ellas? Son tarjetas con títulos de algunos cuentos clásicos.

Elijan una tarjeta y representen con su cuerpo y con sonidos un fragmento de ese cuento clásico. Se turnan, uno debe hacer la representación y la otra persona identifica de qué cuento se trata.

Pueden iniciar representando primero el cuento El Patito feo. La escena en que está triste el patito porque se burlaban de él y después se transforma en cisne.

Después representen Hansel y Gretel, cuando encuentran la casa de dulces en el bosque y comen mucho. ¿Recuerdas este cuento? ¿Cuál de las historias es?

Representa la historia de La Bella Durmiente en la parte en que está cociendo, se pincha el dedo con la rueca y cae dormida.

Recuerda que mientras uno de los dos representa la parte de la historia la otra persona tiene que identificar de que historia se está hablando. Excelente, ya solo falta una tarjeta por representar.

¿Tú cómo representarías el cuento de Blanca Nieves? Observa a Emily, Miranda y Camila con su representación.

Emily.

Miranda.

Camila.

Representa una parte de esta bonita historia, cuando la bruja le ofrece la manzana envenenada, la muerde y se cae dormida.

Es increíble poder representar con el cuerpo, y con la ayuda de algunos objetos diferentes historias y canciones. Esta es otra manera de contar historias, a través de la expresión corporal.

Recuerda que las historias se esconden en todos los rincones de la vida. ¡No dejes de contarlas!

En esta sesión aprendiste a representar con el cuerpo, y con la ayuda de algunos objetos diferentes historias y canciones.

CBC