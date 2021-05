Mamás de personas desaparecidas en Colima llaman a no festejar este 10 de mayo

Hace un año, Cristian regaló flores a su mamá. Este 10 de mayo no pudo estar presente, en su lugar Imelda tiene un gran hoyo en su corazón, ya que hace 11 meses su hijo salió de su domicilio y no ha regresado.

“Es una fecha que se supone, de hecho, en la mañana que me levanté, dije otros años, él llega, me despierta, me dice mamá te traje flores y ahora no, está el lugar vacío. ¿Qué festejas? Si no tienes una parte de ti, una parte del corazón que no está, no hay nada que festejar”, expresó Imelda.