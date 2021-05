“El infierno, los peores minutos de mi vida”, sobreviviente relata accidente en la Línea 12 del Metro

El accidente de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México dejó como saldo 26 personas fallecidas y casi 80 heridos, una de las sobrevivientes relató los momentos de terror que vivió al colapsarse la estructura que sostenía el paso del tren.

La joven que aparece en Facebook con el nombre Isela Marbella Paniagua Villa, relató que una persona le ayudó a llegar al Metro en carro para evitar contratiempos, pero una vez a bordo los vagones avanzaban lento anunciando la tragedia.

La joven de 29 años de edad describió lo sucedido como “el infierno y los peores minutos de su vida”, aunque todo sucedió muy rápido aún recuerda la nube de polvo que no los dejaba respirar bien, llanto y gritos de ayuda que se escuchaban cuando comenzó a recuperar la conciencia.

“Por el instinto comencé a gritar, en ese momento mi mente se quedó en blanco; no es cierto que ves pasar tu vida en un instante, no piensas ni en mamá, ni el papá, ni en hermanos, no piensas en absolutamente nada. No puedes ni armar una frase, ni decir una palabra, sólo gritar”, dijo la joven en su relato.

Detalló que al despertar vio a personas se resbalaban hacia el fondo del vagón, una de ellas intentó tomarse de su pierna para evitar el impacto, pero debido a la inclinación no pudo ayudarlo. En ese momento vio que había sangre en su pierna, al revisar pudo notar que no se trataba de ella.

Sobreviviente relata accidente en Línea 12 del Metro. Foto: Facebook

Ciudadanos se unen en rescate

Isela Marbella quedó atrapada en el tubo que está junto al asiento reservado, lo que la salvó de una caída hacia el fondo del vagón donde yacían fallecidos y personas heridas tras el desplome.

Cuando la nube de polvo de disipó vio que había personas afuera del vagón tratando de ayudar, se trataba de ciudadanos que de inmediato se movilizaron para sacar a los sobrevivientes.

Uno de los pasajeros rompió una de las ventanas por la que salió para pedir ayuda, pero volvió para buscar a uno de sus amigos que viajaba con él al momento del accidente “él gritaba ‘Miguel, Miguel contéstame, quédate conmigo, háblame, no me dejes de hablar'”.

En medio de la confusión Isela Marbella logró salir por una de las ventanas que rompieron, una vez afuera se dio cuenta de la movilización y fue auxiliada por vecinos que no dudaron en brindarle apoyo para llegar hasta donde sería atendida.

Finalmente, sentada en la banqueta junto a más personas heridas que habían sido rescatadas, fue cuestionada por policías que le pidieron información con la que pudo ser identificada por sus familiares como uno de los heridos: “Sólo fueron los golpes en las piernas y el shock emocional”.

cvg