AMLO quiere perpetuarse en el poder, advierte Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha polarizado a la sociedad como parte de su discurso desde los orígenes de su carrera política, aunque destacó que sigue teniendo más del 60 por ciento de la aceptación popular.

En entrevista con Adela Micha, descartó las acusaciones en su contra que indican que está militando con la oposición a la Cuarta Transformación.

Dijo que el presidente busca extender su mandato y que la ampliación del cargo de Arturo Zaldívar es una experimento de esto.

Destacó que esta situación y otras es la que busca con la creación del Movimiento por la Dignidad, una unión que busca mejorar las condiciones de vida de la gente, sin necesidad de seguir la fórmula política convencional.

¿Saldrá del partido?

Aseguró que su salida del Movimiento de Regeneración Nacional se dará de manera natural, por lo que no tendrá siquiera que anunciarlo. Agregó que el partido lo ha sacado de los procesos de elección. Comentó que su carrera política ha sido sólida y honesta, por lo que no teme ninguna represalia en su contra.

"No me han podido atacar, ni me han podido combatir con las armas que tienen ellos porque no tengo cola que me pisen".

Indicó que su máxima preocupación es que el país tenga una regresión que lo lleve a una dictadura o imposición silenciosa que permita perpetuar a Obrador en el poder.

"El presidente actual viola en flagrancia la Constitución y promete otra".

Dijo además que el mandatario mexicano tiende a mentir, sobre todo a su propio discurso, el cual prometía que no robaría, no mentiría y no traicionaría.

