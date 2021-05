Porfirio Muñoz Ledo asegura que tragedia en el Metro será la génesis de un movimiento social

Porfirio Muñoz Ledo dijo estar molesto con la administración actual. Hizo una comparación entre la tragedia ocurrida en el Metro Olivos con el terremoto de 1985, ya que consideró que estos hechos son génesis de movimientos sociales.

Calificó las inversiones hechas en el STC como la caja chica de los partidos políticos y aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá la oportunidad de dar a conocer cómo se llevaron a cabo los gastos en campañas para determinar si hubo un mal ejercicio del presupuesto.

“Santiago (Nieto) va a tener que dar a conocer el uso y origen de los gastos de la campaña de Mario Delgado”.

Recordó que Mario Delgado y Marcelo Ebrard se conocieron durante la función de ambos en la función pública. Aseguró que las obras elevadas en la Ciudad de México se han hecho con irregularidades y que hay investigaciones que determinan que se gastó al menos tres veces más de lo necesario.

“Se está revelando la corrupción acumulada, pero no la del antiguo PRI, sino de la 4T”.

Dijo que le entregó la presidencia del PRD a Andrés Manuel López Obrador y además le colocó la banda presidencial, pero que desde entonces no ha hablado con él.

Noticias Relacionadas Aseguran trailer con despensas y propaganda de Morena en Tamaulipas

Pidió que se hicieran las investigaciones pertinentes para hallar a los responsables de estos posibles desvíos.

“Esto va a ser como el terremoto, este es el origen de un movimiento civil, un movimiento por la dignidad”.

Aseguró que el presidente está buscando crear cambios dignos de una “república bananera” en México, ante la cual pidió luchar.

“Ya llevamos como 750 nombres y ahorita tenemos registrados militantes, pero son todos académicos, activistas, intelectuales orgánicos”.

El político dijo que el mandatario del país se encuentra mareado por el poder, pese a que estaba convencido de que Obrador buscaba un cambio para el país.

“Es perjurio lo que está cometiendo, es una ley del orden común”.

Comentó que Morena no respeta sus propios estatutos, sobre todo porque no cumple con el lineamiento de buscar un objetivo en común. Dijo no tener una ambición política, pero además ser bloqueado volver a ocupar otros cargos políticos.

GDM