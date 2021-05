“Legislatura hizo historia” por paridad de género, reelección y seguir ante pandemia: Dulce María Sauri

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Dulce María Sauri Riancho calificó la XLIV Legislatura del Congreso de la Unión como “histórica” por el cambio de fuerzas políticas que la integraron, derivado de la elección federal de 2018; por ser la primera en alcanzar la paridad de género; por renovar su modelo de trabajo ante la pandemia del COVID-19 y porque será la primera en más de 80 años que volverá a ejercer la elección consecutiva de algunos de sus integrantes.

Sauri Riancho cerró los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura durante la madrugada de este sábado, entrando a un periodo de receso hasta septiembre próximo que inicia la próxima legislatura con nuevos integrantes y, en su caso, diputados que consigan su reelección.

La clausura se dio a las 3:23 horas de este sábado, luego de celebrar una sesión maratónica que duró 17 horas y media porque inició a las 11 horas del viernes, en la que se aprobaron diversos dictámenes, se avaló procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, entre otros puntos.

“Tuvimos un total de 69 sesiones en este año legislativo, en su periodo ordinario. Tuvimos 515 horas de trabajo y se presentó, en este año, mil 694 iniciativas por parte de las y los diputados. Hubo mil 258 puntos de acuerdo, 279 dictámenes de ley o decreto aprobados. Y, además, 69 acuerdos de los órganos de gobierno”, detalló la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho. Noticias Relacionadas Cámara de Diputados emite desafuero a García Cabeza de Vaca

La legisladora priista aseguró que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados “ha hecho historia y hay dos razones para decirlo: la primera es su integración, que deriva de la elección federal de 2018. Nuestra composición representa, indudablemente, un modelo de cambio en la historia política del país.

“La segunda es que esta es la primera legislatura en la historia en la que prácticamente se alcanzó la paridad de género. Por esa razón, con plena legitimidad nos denominamos la legislatura de la paridad”, dijo.

Por otra parte, resaltó la lucha que dieron las bancadas en el Palacio Legislativo por defender la pluralidad al hacerse escuchar en tribuna y en la construcción y reformas de leyes, a favor de la democracia en México, pues, dijo, “no basta con tener la mayoría parlamentaria, sino sobre todo cuentan las razones, cuentan los argumentos y la tolerancia, para generar las condiciones necesarias y dotar al país de un marco jurídico que requiere”.

“Ningún proyecto de hoy o de los que vendrán mañana pueden renunciar a la diversidad, a tomar en cuenta a los que piensan diferente, a atender a los que disienten y en eso también nos mantuvimos firmes y debemos de congratularnos todos, porque pese a los encendidos debates y a las pasiones, que les son consustanciales, conservamos la diversidad, la pluralidad y la voz conjunta de la mayoría y de las minorías responsables en esta Cámara de Diputados”, dijo.

Entre las reformas a la Constitución durante los últimos tres años, y para las que se necesitaron consensos de las bancadas oficialistas y oposición para su aprobación, Sauri Riancho señaló modificamos en 32 artículos, 11 de ellos en más de una ocasión.

La legislatura que cierra, expuso, ha aprobado un conjunto de leyes a favor de la igualdad de género, la igualdad sustantiva y la eliminación y erradicación de la violencia política de género, a fin de reconocer una realidad histórica, política y social para resolver los problemas de las mujeres que representan más de la mitad de la población del país.

Hubo un avance sustancialmente para que las leyes, las políticas públicas y el control sobre otros Poderes tengan en cuenta a las niñas, a las jóvenes, a las profesionales, las amas de casa, empresarias, maestras, madres, a las propias legisladoras, en todo y cada uno de los ámbitos de la vida pública y privada; y avances en contra de la violencia política de género.

“Y también y con mucho orgullo, hemos rescatado en la memoria histórica a las mujeres pioneras del feminismo y a quienes abrieron paso a nuevas realidades en defensa de los derechos de las mujeres”, expresó.

Dulce María reconoció el trabajo de los diputados que la antecedieron en la presidencia de la Mesa Directiva en esta legislatura, en el primer año el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo y en el segundo año la diputada del PAN Laura Angélica Rojas Hernández.

Recordó, que esta legislatura también quedará marcada porque le tocó enfrentar, como a todo el país y al mundo entero, la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años, pese a que ningún Poder público estaba preparado para enfrentar este reto y sortear las dificultades de todo tipo, que ha implicado la pandemia de SARS-CoV-2 y que ha cobrado la vida de millones de seres humanos.

“Con mucho dolor y tristeza lamentamos la muerte por Covid de dos de nuestros compañeros legisladores, el diputado Miguel Acundo González y el diputado Delfino López Aparicio, así como de 25 trabajadoras y trabajadores de esta Cámara de Diputados, que fallecieron por esta pandemia en cumplimiento de su deber y cuyas pérdidas son irreparables. Que descansen en paz. Pero, pese a este dolor y a las afectaciones, este Poder constitucional logró sobreponerse, adaptarse y no detener sus labores legislativas, parlamentarias y otorgarles la voz a todos nuestros compatriotas”, expuso.

La pandemia también obligó al Congreso a implementar las reuniones y sesiones a distancia con el uso de medios digitales, votos telemáticos, firmas y documentos electrónicos.

La LXIV Legislatura también hará historia, dijo, porque será la primera en más de 80 años que volverá a ejercer la elección consecutiva de algunos de sus integrantes. Casi 200 de nuestras compañeras y compañeros tendrán la posibilidad de someter su trabajo a evaluación de sus electores y de refrendar su mandato.

“Por primera vez en mucho tiempo habrá un número importante de diputadas y diputados que repetirán su experiencia legislativa y parlamentaria sin interrupciones y ello debe ser aprovechado para trabajar en los pendientes que dejamos. No hablo solamente de las iniciativas que cada quien podrá continuar o rescatar de las que no pudieron abordarse, me refiero a los grandes temas del Congreso aún sin resolver”, dijo.

Concluyó su mensaje señalando que “nunca una legislatura se termina del todo, sus legados permanecen, sus palabras están ya registradas en la historia, en la crónica legislativa y en el Diario de los Debates”.

