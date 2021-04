Suman tres laboratorios de pruebas Covid suspendidos

En la Ciudad de México suman ya tres laboratorios de pruebas Covid que han sido suspendidos por diversas irregularidades.

La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, informó que “Son tres sitios que se han suspendido y tiene que ver con el manejo correcto, tanto de las pruebas como la notificación y la seguridad sanitaria.

Es importante señalar que siempre se hace una visita donde se hacen recomendaciones para que se corrijan los problemas, y en este caso, bueno, en estos tres casos no se corrigieron después del tiempo que se había solicitado. Esto es el trabajo regular de la Agencia de Protección Sanitaria donde tiene que estar monitoreando, revisando, ya sea por queja ciudadana o por reportes de irregularidades muchos de los espacios; entonces, se ubican en este problema”, dijo en videoconferencia de prensa, acompañada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum..

Oliva López enlistó las irregularidades: las acreditaciones de COFEPRIS, no está regular el espacio, no se cubre con la seguridad sanitaria, no se sube a la plataforma.

“O sea, hay una serie de condiciones que deben cumplir todos los espacios que brindan servicios médicos y de atención, en este caso a Covid, y que se incumplen”, dijo.

Ayer fue clausurado el Laboratorio Edén de pruebas Covid-19 con el propósito de evitar riesgo sanitario a la población usuaria.

El módulo se ubica en la alcaldía de Azcapotzalco.

La Agencia encontró diversas irregularidades en una de las visitas rutinarias de verificación sanitaria que realiza a este tipo de establecimientos y otros relacionados con riesgos sanitarios importantes.

También las actividades en un módulo de aplicación de pruebas Covid-19, denominado Laboratorio Médico Tadeo, ubicado en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fueron suspendidas por la Agencia de Protección Sanitaria (APS).

Por Carlos Navarro

