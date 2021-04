Raúl Morón confía en que el Tribunal le regresará su candidatura a la gubernatura de Michoacán

Raúl Morón, quien aspira a una candidatura al gobierno de Michoacán por Morena, se mostró confiado de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), falle a su favor y le permita participar en los comicios del 6 de junio.

A unos minutos de que el TEPJF de a conocer su veredicto final, informó que presentó todos los documentos que acreditan que su candidatura puede seguir, por lo que señaló que espera comenzar pronto con su campaña electoral en el estado.

Hace una semana la semana pasada el Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó la postulación del candidato de Morena y PT; esto tras determinar que incumplió los requisitos de entregar en tiempo y forma de sus informes de gastos de precampaña. Sin embargo, Morón y el partido argumentaron que no se realizó ningún evento como este pues no existe la figura de precandidato.

El candidato michoacano argumentó que el INE no atendió el debido proceso, pues nunca le solicitó su informe de gastos. A pesar de no hacer precampaña, dijo, entregó un documento al partido en el que apuntaba que no había hecho gasto alguno.

En entrevista con Blanca Becerril, destacó que si el Tribunal Electoral no le regresa su candidatura, él y Morena tendrán que decidir cuáles son los pasos a seguir, sin embargo, reiteró que confía en que el órgano electoral considerará sus argumentos para aparecer en la boleta.

En días pasados, los simpatizantes de Raúl Morón iniciaron una caravana hacia la Ciudad de México. De acuerdo al candidato, protestarán en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), por retirar su postulación.

mfa