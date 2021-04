Morena no tiene un plan B para Michoacán, señala Raúl Morón

Raúl Morón, quien aspira a una candidatura al gobierno de Michoacán por Morena, dijo que el partido no tiene un "plan B" en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), falle en su contra y no le permita participar en la contienda electoral de este 6 de junio.

En entrevista para A la Una, indicó que confía que el tribunal electoral le regrese la oportunidad de ser el candidato de Morena y PT, pues la semana pasada el Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó su postulación al determinar que incumplió los requisitos de entregar en tiempo y forma de sus informes de gastos de precampaña.

Al respecto, Morón Orozco insistió que no fue precandidato, ya que no existe esa figura en el Movimiento de Regeneración Nacional. Explicó que fue nombrado Coordinador Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante la conversación para el Heraldo Radio, dio a conocer que el INE no atendió el debido proceso, pues nunca le solicitó su informe de gastos. A pesar de no hacer precampaña, dijo, entregó un documento al partido en el que apuntaba que no había hecho gasto alguno.

La caravana de Raúl Morón

El aspirante a la candidatura Raúl Morón Orozco informó que el próximo domingo llegará a la capital junto a su caravana, para hacer un evento pacífico en las instalaciones del INE, y así demostrar su inconformidad con el retiro de su postulación.

Dijo que la gente se sumó a la caravana porque tiene deseos de demostrar su indignación de forma pacífica.

Finalmente, aseguró que confía en el TEPJF, órgano electoral que dará su fallo este viernes.

mfa