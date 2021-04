El supuesto gasto de campaña del que acusan a Raúl Morón no supera los 12 mil pesos: Carlos Torres Piña

Fue el pasado 26 de marzo que Raúl Morón se sumó a la lista de morenistas acusados de no entregar informes de gasto en precampañas y su registro como candidato al gobierno de Michoacán también fue cancelado por el Instituto Nacional Electoral, en una votación de seis contra cinco consejeros.

Al respecto, Carlos Torres Piña, diputado por Michoacán, recordó que el aspirante a la candidatura para la gubernatura de Michoacán, interpondrá un juicio para la protección de sus derechos político - electorales, esto ante el rechazo del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de su postulación para participar en el proceso electoral de este 6 de junio.

Fue durante una entrevista radiofónica en "A la una" con Salvador García Soto, que el legislador recordó que el maestro Raúl no fue precandidato, ya que no existía esa figura en el Movimiento de Regeneración Nacional. Explicó que fue nombrado Coordinador Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante la conversación para el Heraldo Radio, informó que el INE no atendió el debido proceso, pues nunca le solicitó su informe de gastos. A pesar de no hacer precampaña, dijo, entregó un documento al partido en el que apuntaba que no había hecho gasto alguno.

Recordó que fue el partido que informó el 22 de enero que no había precampaña dentro del partido; sin embargo a inicios de marzo se hicieron las observaciones al INE en este sentido, por lo que más tarde se dio este "atropello" a la democracia de los michoacanos.

Pero al profe Raúl nunca se le notificó; ahorita no hay un plan B para el estado, esperaremos lo que diga el tribunal, vamos a esperar (...) Lo que señalan supuestamente de gasto anticipado de campaña no supera los 12 mil pesos", aseguró para El Heraldo Radio. Noticias Relacionadas Con Raúl Morón, vamos a defender una lucha histórica por la democracia: Mario Delgado

Escucha la entrevista completa AQUÍ: