¿Habrá regreso a clases en Hidalgo? Esto dijo el gobernador del estado

A través de las redes sociales el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad informó que el regreso de clases presenciales se dará cuando existan las condiciones necesarias que garanticen la salud.

“Para un retorno a clases seguro, debemos establecer una estrategia y protocolos bien definidos; así como considerar de manera oportuna la vacunación para docentes, niñas, niños y jóvenes derivado de la aparición de casos del síndrome inflamatorio multisistémico en niños”, informó el mandatario estatal.

Asimismo refirió que "la aparición de nuevas variantes genéticas del virus exigen fortalecer los protocolos de acceso al país, para contar con una vigilancia epidemiológica efectiva que nos brinde un panorama más claro de las cepas que están circulando en México.

El funcionario también comentó que en México se deben de “implementar las mejores prácticas internacionales, como la aplicación de la vacuna CanSino a la población económicamente activa; grupo que por su naturaleza tiene una mayor incidencia de contagio. Atenderle apoyará la reactivación económica”.

Finalmente, informó que durante una reunión de trabajo con el Gobierno de México y los compañeros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el gobierno de Hidalgo solicitó se concluya con la vacunación para todo el personal de salud, lo cual incluye a todas las disciplinas, personal de enfermería y administrativo, ya sea del sector público o privado.

Las condiciones para el retorno a clases presenciales

Cabe mencionar que algunos padres de familia de la localidad de Ixmiquilpan, en Hidalgo se pronunciaron para que el regreso a clases se realice en cuanto el semáforo epidemiológico se ubique en color verde, ya que actualmente se encuentra en naranja con alto riesgo de contagio.

Asimismo indicaron que será prudente la espera para evitar exponer a los niños a los contagios, por lo que también indicaron que se considere la vacunación al personal docente, administrativo y de intendencia, ya que podrían ser transmisores del COVID-19 en las aulas.

De igual manera manifestaron que las clases en línea no se comparan con la modalidad presencial, pues no se adquieren los mismos conocimientos, ya que muchas veces no se cuenta con las herramientas necesarias por lo que también se dificulta el contacto directo entre estudiantes y maestros.

