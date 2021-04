Gobernador Miguel Barbosa espera vacuna de Covid-19

Al asegurar que la vacuna de Covid-19 se acerca cada vez más, el gobernador Miguel Barbosa "me han dicho que cuando te aplican la vacuna sientes un cosquilleo excitante en tu cuerpo, yo espero sentirlo en plenitud, así es que estoy listo, tengo 62 años de edad, yo no me voy a vestir de viejito, ya estoy".

Comentó que aún no tiene determinada la fecha en que podría recibir el biótico, ni tampoco sabe de qué laboratorio le tocará recibirlo, pero consideró que cualquiera está aprobado dentro de los lineamientos que marca el Plan Nacional de Vacunación.

Incluso, agregó que "todos a nuestros tiempo, y espero sentir rico cuando me vacunen", en referencia a las personas que se disfrazaron para obtener una vacuna sin cumplir con el requisito de ser mayores de 60 años de edad, pues dijo que las personas deben mantener la disciplina.

Agregó que sabe que para el mes de mayo se prevé que inicie la vacunación para mayores de 50 años de edad, luego los de 30 años de edad y al final la muchachada, pero todos bajo el tiempo que han marcado las autoridades federales.

Manifestó que no importa el laboratorio del cual provenga pues está listo para recibir la vacuna sin importar el laboratorio del que provenga.

Durante el proceso de vacunación se han presentado algunos incidentes como el de tres personas que intentaron hacerse pasar por personas de la tercera edad para recibir la vacuna sin embargo fueron descubiertos.

Por Claudia Espinoza

