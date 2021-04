Puebla: dos personas con la primera dosis de vacuna han muerto por Covid-19

De acuerdo con las autoridades sanitarias, en Puebla se han registrado los decesos de dos personas que perdieron la vida tras haberse vacunado en la primera dosis de Covid-19.

En ambos casos se sabe que se contagiaron y desarrollaron cuadros graves de la enfermedad durante los primeros cinco días después de haberse colocado la primera dosis de la vacuna, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

Agregó que también se tiene el reporte de que por lo menos 27 personas que recibieron la primera dosis del biótico, sin precisar de cuál laboratorio fue, se contagiaron de la enfermedad, de acuerdo con los primeros indicios porque no respetaron las medidas sanitarias.

Señaló que de forma afortunada el desarrollo de la enfermedad se dio de forma leve, por lo que el desarrollo de la enfermedad no requirió de una hospitalización, además de que el contagio se reportó después de los 14 días de haber recibido la dosis.

“Tenemos 27 casos de personas vacunadas que han asistido a nuestra red hospitalaria de los servicios de salud, afortunadamente les dio una enfermedad leve, el promedio fue a los 14 días de haberse inoculado y dos personas fallecieron al quinto día de la primera dosis, por eso volvemos a insistir a la ciudadanía a cuidarse como si no se hubieran vacunado”, indicó el funcionario.

Recordó que la vacuna requiere de dos dosis para cumplir con el esquema completo, además de que una vez que se ha terminado la colocación deben pasar de 7 a 14 días para que se tenga la protección completa, pero también recordó que pese a esta situación, la vacuna funciona para reducir el desarrollo de la enfermedad.

Sin embargo aclaró que no significa que no puede haber contagio o que la persona vacunada no puede contagiar a los demás, por lo que es necesario que se mantengan las medidas de sanidad, principalmente el uso de cubrebocas.



Por Claudia Espinoza

