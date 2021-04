Octavio Pedroza tiene el apoyo de las mujeres para ganar: Carolina Viggiano

Octavio Pedroza Gaitán cuenta con el apoyo para convertirse en el nuevo gobernador de San Luis Potosí, así lo aseguró la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Viggiano Austria, quien participó junto al candidato en un encuentro ante mujeres.

De acuerdo con la política, el sexo femenino ha reconocido la valía del candidato y acudirá a las urnas para favorecerlo el siguiente 6 de junio.

Viggiano dijo además que las mujeres serán las que decidan esta elección, ya que son ellas las que más sienten los problemas que hay en la comunidad. Por esta razón, pidió que ellas sean las que inciten a los demás a votar por los aspirantes de la coalición Sí por San Luis Potosí.

"Porque dicen que el que paga para ganar, llega para pagar, así es que nosotros queremos ir con nuestros candidatos porque el único compromiso que tienen es con la ciudadanía, y las mujeres son quienes son un pilar importante para cada familia y quienes tienen que hacer los esfuerzos para cubrir sus necesidades, y quienes seremos sus aliadas, ya que con nosotras no hay gasto, al contrario es una inversión, debido a que somos el centro y el núcleo más importante de la sociedad”, dijo.

Durante su participación en el encuentro, el abanderado de los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular se comprometió a impulsar el desarrollo de las jefas de familia con proyectos como el salario rosa y becas para las mujeres en situación de vulnerabilidad o que son madres adolescentes.

“Nuestras mujeres merecen vivir con seguridad, salir a las calles sin miedo y yo no quiero eso para nadie, todos prometen que habrá un cambio, pero la diferencia es saber qué tipo de cambio, hay cambio para adelante o para retroceder, yo no quiero vivir con miedo y aquellos que lo dicen, lo único que provocan es miedo, así es que Soledad de Graciano Sánchez no merece vivir así, por eso es el momento con Juan Carlos Velázquez, y de nuestras candidatas a diputadas locales y federal”, apuntó.