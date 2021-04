Impugnan candidaturas del PRI y el PAN por usurpar a indígenas en Yucatán

Un grupo de pobladores mayas del oriente de Yucatán impugnó las candidaturas del PAN y Morena en el distrito I federal, correspondientes a Liborio Vidal Aguilar y Alpha Tavera Escalante, respectivamente, ya que para esta diputación debieron postular a personas indígenas y en su lugar colocaron a políticos que las están usurpando.

La profesora Candelaria May Novelo, quien se inscribió como aspirante a diputada por esa demarcación en Morena y no fue tomada en cuenta, acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar el recurso en contra de dichas candidaturas, argumentando que los partidos no tomaron en cuenta los criterios de etnia y género.

“Acudimos en el ejercicio de nuestro derecho y en representación de quienes no están de acuerdo con que se siga usurpando la candidatura indígena que corresponde al primer distrito federal de Valladolid, pero también acudimos en nombre y representación de nuestras hermanas y hermanos que en el marco de las violencias simbólicas siguen creyendo que los mayas están para ser gobernados y no para gobernar” sostuvo.

Dijo que tanto el PAN como Morena tienen entre su militancia a mujeres mayas que sí pueden y deben ocupar esa candidatura, por lo tanto no deben tener mayor problema en respetarlas y postularlas.



“Y que quede claro, defender nuestros derechos no nos debe volver objeto de represión, intimidación, acoso y violencia. Nuestro derecho es defender nuestros derechos. ¡Nunca más la comodidad del silencio del pueblo maya ante la usurpación de la identidad maya!”, exclamó Candelaria May.



También impugnaron Lorenza Balam Canché, Ponciano Poot y Balam y Aarón Puc Chi, quienes recalcaron ser personas indígenas del oriente que exigen una auténtica representación electoral.



Como se sabe, el INE acordó que los partidos políticos postulen fórmulas de candidaturas a diputaciones federales integradas por personas indígenas en los 13 distritos con más del 60 por ciento de población originaria. En el caso de Yucatán se tratan del I con cabecera Valladolid, y el V con sede en Tekax, es decir, las demarcaciones del oriente y sur del territorio.



Con respecto a Liborio Vidal, ya fue diputado federal por ese distrito y alcalde de Valladolid, además de que prácticamente toda su trayectoria política la hizo en el PRI; mientras que Alpha Tavera fue la primera presidenta municipal de esa localidad con Morena y hasta hace unas semanas era subdelegada de la Secretaría de Bienestar.

Por Herbeth Escalante

