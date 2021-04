Bienestar Social continuará con la entrega de despensas en Tamaulipas

La secretaría de Bienestar Social del Estado continuará con la entrega de apoyos alimentarios de acuerdo con lo programado pero ello se habrá de llevar a cabo sin promoción, no publicitándose y limitándose estrictamente al padrón de beneficiarios.

Rómulo Garza Martínez, titular de la secretaría del ramo, sostuvo que habrá un estricto acatamiento a las disposiciones contempladas en la veda electoral para continuar con la entrega de los apoyos pues se trata de familias que viven en condiciones de pobreza extrema o bien forman parte de los grupos vulnerables.

Reiteró que todo esta siendo operado con absoluta transparencia, con apego a las reglas de operación del programa, así como de las mismas disposiciones de la veda electoral a fin de evitar surja alguna suspicacia o duda en la entrega de despensas y demás apoyos.

Actualmente son 350 mil las personas beneficiadas con la entrega de apoyos alimentarios por parte de la secretaría de Bienestar Social del Estado.

El programa cuenta con reglas precisas a las cuales la secretaría de Bienestar se ha venido sujetando en la distribución de los apoyos.

La entrega de los apoyos se efectuara sin publicitarse, promocionarse e incluso de las bolsas en las cuales se empaquetan las despensas no llevarán el logo tipo del Gobierno de Tamaulipas.

Comentó que con ese propósito es que el personal de la secretaría fue capacitado e instruido a fin de que no incurran en irregularidades menos aún se presten para coaccionar la entrega de apoyos a favor de un candidato o partido.

Garza Martínez, comentó que continuarán observando las reglas, con el propósito de que los apoyos no se suspendan.

“Que estos programas no se detengan pues obviamente no se contraponen con lo que tiene que ver con la actividad electoral”, añadió.

Así reiteró que no habrá suspensión de los programas sociales en Tamaulipas, ya que estos tienen reglas claras y las fechas hasta las cuales se tienen que estar entregando.

Agregó que además se están haciendo entregas adicionales a quienes así lo requieren tras las afectaciones por la pandemia de COVID-19.

