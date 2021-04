Aún sin identificar delincuentes muertos en balacera en Guadalajara

Las dos presuntos delincuentes que atacaron a los oficiales de la policía de Guadalajara en el enfrentamiento ocurrido la tarde del lunes a las siete de la tarde, y que murieron en el lugar, aún no han sido identificados de manera oficial y aunque uno de ellos portaba una credencial de elector, se presume que es apócrifa.

Estos hechos ocurrieron en la Avenida Revolución en su cruce con Río Nilo, a unos pasos de la Clínica 14 del IMSS cuando los oficiales les pidieron detenerse cuando estas personas se trasladaban en un taxi, a lo que les dispararon de forma directa, causado heridas graves a dos oficiales, uno de ellos, Virginia Sánchez, elemento del grupo Gamas y quien falleció horas después. El otro elemento se mantiene hospitalizado.

La Fiscalía de Jalisco descartó que existiera un tercer delincuente que huyó del lugar por lo que solamente el chofer del taxi está en calidad de testigo, y se investigan los hechos para ver si tiene alguna responsabilidad o elementos respecto de las personas que trasladaba.

"Me comentan que la versión inicial era que había escapado un tercer sujeto, me confirman en este momento que al parecer no existió tal circunstancia así que estaríamos hablando únicamente de los dos que participaron en este enfrentamiento, desde luego son versiones preliminares en su oportunidad ya con la actualización que podamos hacer del presente caso, ya les daremos con mayor certeza si hubo o no otros participantes", dijo en rueda de prensa, Gerardo Octavio Solís Gómez.