Nayarit: Navarro ofrece apoyos a madres solteras y exámenes de ADN para padres irresponsables

El candidato a la gubernatura de Nayarit por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Ángel Navarro Quintero, ofreció apoyos para madres solteras, exámenes de ADN para obligar a padres a cumplir su paternidad; espacios de convivencia en colonias populares, un mercado de artesanías e inclusión de las comunidades LGBT.

“Debemos entender, que padres de niños que los dejan en el abandono, tienen que ser sancionados de acuerdo a la ley. Vamos a brindar las pruebas de ADN para que aquel que niegue la paternidad, se la haga para verificar si es o no padre de un niño abandonado, tenemos que hacerlo, y debemos obligar en el marco de la ley a que le dé el respaldo económico al que tiene derecho; los hijos de madres solteras no son hijos que piden limosna, son hijos que piden justicia ”, ofreció el candidato en la colonia popular de San Juanito.

En el sitio donde se reunió con habitantes, también les exhortó a respetar los derechos de las personas LGBTTI.

“También tenemos que obligar a que no sean de ninguna manera señalados los miembros de las comunidades LGBT; son personas, que no nos asustemos, que tienen derecho, que viven en las familias; no neguemos a esos hijos y esas hijas, los hijos legítimos o los hijos que quieren excluirse, no son hijos del pecado, son bendiciones y tenemos que apoyarlos. Vayámonos formando otra cultura”, apuntó.

Navarro Quintero aprovechó para ofrecer como compromiso de campaña, tratamientos para personas enfermas de VIH, en los Servicios de Salud de Nayarit.

En el mismo lugar, ofreció que de llegar al encargo, que hará recorridos a las colonias junto con sus miembros del gabinete y otras autoridades, y que en particular promoverá la creación de espacios de recreación, deporte o convivencia.

Prometió también la creación de un mercado de artesanías en Tepic, servicios de salud digna, alumbrado y otros servicios públicos; e insistió en la necesidad de mejorar la imagen del municipio de Tepic para prevenir que deje de ser la sede de los Poderes.

“Tepic tenemos que cuidarlo porque siendo importantes otros municipios, que evito el nombre para no lastimarlos. Tepic sí debe seguir siendo el centro de los poderes del Estado de Nayarit, porque si no lo cuidamos, el día de mañana los poderes van a ir a otro municipio porque tendrá mayor desarrollo”, expresó.

Finalmente adelantó que para el cierre de campaña convocará a todo el estado a un mitin que llamó de la esperanza, donde resaltó, “abrirá las puertas para un Nayarit hacia el futuro con justicia y esperanza para todos”.

Por Karina Cancino

EAA