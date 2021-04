IEPC Jalisco: Sin reportes, no habrá sanciones para candidatos que iniciaron campaña sin registros

Ante el inicio de campañas electorales en Jalisco desde el primer minuto del domingo 4 de abril, sin haberse aprobado en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) las planillas y candidaturas munícipes, el consejero presidente de este organismo, Guillermo Alcaraz Cros, señaló que mientras no exista queja, no pueden actuar.

Explicó que se tendría que revisar cada caso particular: cómo lo hicieron, con qué calidad, si fue adecuado o no, en función de tiempo, modo y lugar; pero insistió que hasta que no exista una queja, no puede dar respuesta.

“Es un tema sobre el que debo abstenerme, porque al final pudiera venir alguna queja en la que el IEPC tiene que manifestarse particularmente, no quisiera comprometer la decisión del IEPC. Hay dos cosas: la ley establece una fecha para el arranque, nosotros aprobamos un calendario que determina esa fecha, este sería nuestras bases para tomar decisión, si se interpone una queja”, dijo Alcaraz Cross.

Por otra parte, luego de la inusitada y maratónica sesión de más de 30 horas en el IEPC en la que se validará las candidaturas y planillas, se resolvió no dar el registro a candidatos por incumplimiento en cuestiones administrativas de requisitos; por ello morenistas como Sergio Chávez, en Tonalá, y Marcela Michel, en Tlajomulco, no podrán iniciar campañas hasta que el Tribunal Electoral resuelva su impugnación, en caso de que presenten. Tienen cuatro días para apelar una vez publicados los acuerdos que se tomaron en la sesión del IEPC.

“La calidad que hoy ocupan no les permitiría de alguna manera salir a proponer una candidatura, porque al final las candidaturas tienen por objeto promover la imagen de aquel que será votado y la propuesta de campaña, entonces no en términos estrictos se trataría de alguna movilización como una campaña”, expuso.

Futuro analiza presentar queja

Quienes están analizando presentar una queja es el partido Futuro, en el que sus candidatos tomaron la decisión de no iniciar campañas hasta que no resolviera el IECP, al final les aprobaron 40 candidaturas y planillas a munícipes, entre estos los municipios más poblados de Jalisco y los de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Tomamos la decisión de no comenzar porque es un acto anticipado de campaña el que no respetes la espera que te den de manera legal tu registro, estamos analizando desde el equipo legal si denunciaremos a otras fuerzas políticas o no, pero más allá de eso, que los jaliscienses estén al tanto que como haces campaña, es como vas a gobernar, quienes no cumplen las reglas, desde ahí dan a entender cómo van a gobernar”, expuso Susana de la Rosa.

MC acusa a Morena por desorden en el IEPC

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Ricardo Rodríguez, acusó a Morena de crear desorden en el IEPC al presentar sus solicitudes de registro de candidaturas de último minuto como estrategia para culpar al propio Instituto Electoral.

“De las 30 horas que estuvimos sesionando en el IEPC, prácticamente 20 horas fue para estar solucionando el desorden en la integración de expedientes y en el registro de candidatos de Morena. Nos preocupa que estemos aquí viendo una estrategia de Morena y estén creando una ruta para cuestionar los resultados electorales del próximo junio”, dijo Ricardo Rodríguez.

Mientras que la delegada electoral en Jalisco de Morena, Yeidckol Polevnsky, indicó que no debió empezar ningún candidato, de ningún partido, su campaña sin haber sido validada por el IEPC, sin embargo, Alberto Uribe el aspirante de este partido por Zapopan, sí inició.

“Mientras el IEPC no declare que eres candidato, no puedes hacer gastos, si haces gasto te pueden multar, las multas son muy altas, esas le recaen al partido, se empiezan procesos jurídicos, cada candidato tendría que estar atendiéndolo, eso es algo costoso, por eso evitamos cometer errores. No tenemos porqué poner una denuncia, porque además es un candidato nuestro, lo que sí tenemos que hacer es hablar y decirle que eso cuesta multas”, indicó Yeidckol Polevnsky.

Por Ricardo Gómez

