Aparece sin vida joven tras casi un año de de su desaparición en Colima

A casi un año de su desaparición, fue localizada sin vida el pasado 31 de marzo, Jennifer Romero, quien fue vista por última ocasión el 18 de abril del 2020 cuando abordó un taxi para acudir a casa de una amiga, en el municipio de Colima.

“Un día sin pensarlo te arrebataron para siempre de mi lado, lo único que me conforta un poco es saber que ya no sufres. Vuela, vuela muy alto mi niña hermosa, mi Bolonia, que ya estás en un mejor lugar donde no hay sufrimiento, dolor, lágrimas”, escribió la madre de Jennifer en sus redes sociales.

De acuerdo con la ficha de la Alerta Alba, Jennifer de 20 años de edad, 1.65 metros de estatura y complexión delgada, se le vio por última ocasión cuando salió de su domicilio en la Colonia Bosques del Sur.

Se espera que este martes, como parte de sus funerales, se haga un homenaje a la joven por parte de sus familiares y seres queridos.

Su caso es similar al de Leslie, de 24 años de edad, quien también desapareció en el municipio de Colima el 1 de marzo de 2017, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.

De acuerdo con sus familiares, la joven estudiante de Derecho de una universidad privada, salió de su domicilio para acudir con unas amigas a realizar una tarea y al igual que Jenny, pidió un taxi, el cual abordó y jamás no se le volvió a ver.

La Red de Desaparecidos de Colima ha denunciado sobre la existencia de una red de trata de personas, derivado de la desaparición constante de mujeres, quienes corresponden a un patrón que se repite con frecuencia: edad de 19 a 28 años, con características físicas similares.

Sin embargo ninguna autoridad en la entidad o estados vecinos ha reconocido que dicha red exista, pese a que no se ha frenado la desaparición de mujeres.

Por Martha de la Torre

