Mauro Garza Marín, candidato a diputado de MC por Jalisco, busca fortalecer al empresariado

El aspirante del Partido Movimiento Ciudadano a diputado federal por el Distrito 8, Mauro Garza Marín se reunió este domingo con comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara, hablaron sobre los retos que trajo consigo la pandemia, la situación complicada que enfrentan para mantener abiertos sus locales.

“Gracias a locatarios del centro histórico por su confianza. Tener la confianza de la ciudadanía es una gran responsabilidad y no les vamos a fallar”, expresó Garza Marín.

El candidato del partido naranja arrancó su campaña política en compañía de familiares, amigos y simpatizantes. Todos estuvieron pegando calcomanías para automóvil en las calles de la ciudad.

“Hoy quiero agradecer infinitamente a todas las personas que me brindan su apoyo y confianza. Que sepan que estoy preparado para dar lo mejor de mí, además de todo lo que sé y tengo, para lograr lo que buscamos en conjunto”.

Mauro Garza Marín planea lograr una curul en la Cámara de Diputados para poder aportar en la recuperación económica de México y su productividad.

“Al grano, estoy aquí para ponerle un alto a Morena. Nunca he vivido de la política, ni me interesa hacerlo. Pero en mi casa me enseñaron el valor del compromiso, por eso cuando el país lo necesita, tenemos que entrarle”.

El empresario tapatío lamenta que por decisiones erradas de las autoridades federales durante la pandemia de Covid-19, el sector empresarial esté inmerso en una crisis que pone en riesgo a miles de negocios.

“Por eso estoy aquí, porque estamos viviendo la peor crisis económica, de seguridad y de salud. ¡Todo por la ineptitud del Gobierno Federal! Y no pienso quedarme de brazos cruzados, necesitamos unir fuerzas”.

Por Adriana Luna