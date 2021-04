En Jalisco se retrasó el inicio de las campañas políticas, IEPC en sesión maratónica aún no oficializa registros

En Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no ha oficializado los registros para candidatos a presidentes municipales y diputaciones que contenderán en la próxima votación de junio.

Desde este sábado se realiza una maratónica sesión para solventar una innumerable lista de fallas y omisiones en las solicitudes de registros de candidaturas. Representantes de partidos políticos sostienen que se solventaron esos errores en tiempo y forma.



“En mi opinión personal, los aspirantes podrían continuar con sus actividades programadas para iniciar campañas”, externó hace unos minutos el presidente del IEPC Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross al ser cuestionado específicamente sobre el tema.

Eso significaría que los aspirantes a cargos de elección popular que iniciaron campaña al primer minuto de hoy, no recibirían sanción alguna porque ya se había previsto este 4 de abril como el arranque de las actividades proselitistas.



Sin embargo, hasta que no se solventen todos los señalamientos el organismo electoral anunciará oficialmente el inicio de las campañas políticas con miras al proceso electoral 2021.



Para respetar las reglas de la contienda algunos aspirantes han decidido reprogramar sus agendas de campaña, otros arrancaron desde la media noche como el órgano electoral había programado previamente.



Previo al arranque del proceso electoral, el gobernador Enrique Alfaro tuvo un desayuno este fin de semana en el Salón Fiesta Guadalajara con los candidatos de Movimiento Ciudadano a las alcaldías metropolitanas.



En el encuentro, que tuvo como objetivo cerrar filas, estuvieron los dirigentes nacionales y locales del partido político, junto con otras figuras de liderazgo en Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro insistió en que se mantendrá al margen de la contienda para no enrarecer el ambiente electoral.



Cabe mencionar que el aspirante naranja a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro informó que debido a la alerta atmosférica declarada en al menos una decena de municipios por la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ante la contaminación que provoca el incendio en el Bosque de la Primavera (que lleva cuatro días) decidió posponer el evento proselitista programado para hoy.

​​​​​FOTO: Especial



Por Adriana Luna

HFM