Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 29 de abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 29 de abril para secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión revisarás lo referente a: “Responder preguntas de una audiencia”, como parte del aprendizaje esperado: “Presenta una exposición acerca de un tema de interés general”. Sin duda, los conocimientos de esta sesión te serán de suma utilidad a lo largo de tu vida académica.

Ten a la mano tu libro de texto, para que amplíes tu información. Así como tu cuaderno, lápiz o pluma para tus anotaciones.

¿Qué hacemos?

Tal vez te suceda que cuando te preguntan con relación alguna duda, te pongas nervioso y te bloqueas. Pero eso les pasa a todas las personas que se dedican a exponer, o que alguna vez les toca exponer un tema.

Aún las personas que su trabajo tiene que ver con exponer, les ha dado mucho miedo de equivocarse al responder preguntas referentes a cualquier tema del que se esté hablando.

Así como a los alumnos que en clase tienen que exponer un tema les da miedo a equivocarse, pero todos los seres humanos incluyendo los maestros tienen ese miedo y cuesta mucho trabajo creer que es lo más común y cotidiano. Solo equivocándote aprendes y sólo sintiendo miedo se avanza.

Es verdad que socialmente se ha condicionado siempre a hacer todo perfecto, y dentro de la escuela esto se marca más, porque, como centro educativo, se tiende a marcar los errores más que los aciertos. Lo que se tiene que lograr ahora, es que los alumnos adquieran confianza para expresar con toda libertad lo que piensan y saben, y no sientan temor o inseguridad al intercambiar opiniones y saberes. En la antigua Roma, ese era un excelente método para el aprendizaje: la pregunta-respuesta, el diálogo.

En esta sesión, vas a despejar esos miedos a responder preguntas en una exposición. Hay que comenzar reflexionando a partir de preguntarte: ¿por qué sientes inseguridad al exponer frente a un público y miedo a que te pregunten?

Trata de responder en función de los aspectos y elementos que te pueden ayudar a no sentirte así, ¿estás de acuerdo?

Por ejemplo, una de tus compañeras llamada Teresa, a quien invitaron a dar una plática dirigida a los padres de familia de un centro comunitario al que asiste regularmente, le pide a su maestro Armando que le apoye preparando la ronda de preguntas y respuestas de su exposición.

Así, que tú también ve revisando esta ejemplificación, ya que va a ser muy enriquecedor para ti, te ayudará a perder el miedo a vivir ese momento de preguntas y respuesta en una exposición.

Se te invita a ver el siguiente video, que, si bien no te dice cómo preparar preguntas para una exposición, sí te dice cómo preparar tu energía para estar relajado al exponer y, por consiguiente, a la hora de las preguntas y respuestas.

Recomendaciones para exponer en público

Las herramientas de las que habla la especialista en el video, además de todo lo que se menciona, te serán de gran utilidad para no estar nervioso o nerviosa durante la exposición y a la hora de las preguntas y respuestas.

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que, para lograr la igualdad, es necesario considerar que todas las personas son diferentes y, con ello, valorarás la diversidad en su más amplio sentido, para así respetar las diferencias.

Ten a la mano tu cuaderno, un lápiz o bolígrafo, para anotar algunas ideas o inquietudes que surjan durante la sesión. Si tienes una discapacidad visual, prepara tus hojas leyer, punzón y regleta.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has presenciado o tenido conocimiento de alguna situación en la que a una persona la han tratado de forma diferente o la hayan discriminado por tener un rasgo distinto a las demás?

Uno de tus compañeros llamado Omar, comentó que en una ocasión leyó una noticia en la que se mencionaba que la población joven tiene dificultades para encontrar empleo por “falta de experiencia”, sin embargo, la nota mostraba que 90% de dicha población tenía estudios de licenciatura y algunas especialidades. Además, algo curioso que resaltaba la noticia es que, cuando se lanzaban las convocatorias de empleo, no especificaban los años de experiencia requeridos.

Como puedes ver en este ejemplo, en el mundo laboral deberían de existir las mismas oportunidades para todas las personas, independientemente de la edad, estado civil, discapacidad, género u otra característica, lo cual te invita a recordar algunas nociones que has venido revisando a lo largo de las sesiones.

¿Te parece si se va construyendo una respuesta a esta situación problemática?

Para ello, se te invita a que en el desarrollo de la sesión prestes atención a la información y tomes nota de lo que consideres relevante o lo que te genere dudas.

Antes de revisar la igualdad como valor y derecho, es importante recordar qué es la dignidad humana.

La dignidad humana es:

El valor que cada persona tiene y que debe ser respetado en todo momento.

Un valor que no depende de ninguna condición física, intelectual o moral, es un atributo ligado a la existencia humana.

Entonces, la dignidad humana es un valor y un derecho innato al que no se puede renunciar, ni te pueden incitar a que desistas de él.

Para abordar un poco más sobre la dignidad humana, revisa el siguiente video.

La dignidad humana

Después de revisar la explicación del video, se puede decir que la dignidad humana reconoce que los seres humanos tienen un valor y no pueden ser vistos o usados como objetos, como cuando se hacía en los tiempos de la esclavitud, periodo de la historia de la humanidad donde se consideraba que algunas personas no tenían “dignidad” y, por lo tanto, no eran merecedoras de derechos, por lo cual podían ser esclavizadas.

Pero en la actualidad se sabe que la esclavitud, en cualquiera de sus formas, es una violación a la dignidad y derechos de las personas; con esto se puede argumentar que la dignidad humana te posiciona como una persona libre, con derechos.

Además, te dota de derechos, titulándote como sujeto de derechos, ¿te parece si recuerdas a qué se hace referencia con el término sujeto de derechos?

Para ello, se te invita a observar el siguiente video, en el que algunas y algunos adolescentes explican por qué es importante conocer los derechos humanos.

Tener derechos en la adolescencia

En el video puedes reconocer que las y los adolescentes se asumen como sujetos de derechos y para ello es necesario conocerlos, para hacerlos valer y que sean respetados en un marco de justicia que no atente contra la dignidad humana.

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión abordarás el aprendizaje esperado: reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída.

El propósito es que puedas seleccionar fragmentos de obras.

Ten a la mano tu cuaderno, un bolígrafo o lápiz y tu libro de texto.

Recuerda que todo lo que aprendas en esta sesión tiene la finalidad de ampliar tu conocimiento; por ello, es importante que tomes nota de todo aquello que te parezca importante del tema, así como tus dudas e inquietudes. Muchas de éstas las podrás resolverlas mediante la consulta de tu libro de texto y preguntándole a tu maestra o maestro.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video del minuto 11:03 al 12:28, sobre esta maravillosa obra.

La vida es sueño

ROSAURA:

Si has nacido

Humano, el postrarme

a tus pies para liberarme.

SEGISMUNDO:

Tu voz pudo enternecerme

tu presencia suspenderme,

y tu respeto turbarme.

¿Quién eres? Que, aunque yo aquí

tan poco del mundo sé,

que cuna y sepulcro fue

esta torre para mí,

y aunque desde que nací

(si esto es nacer) sólo advierto

este rústico desierto,

donde miserable vivo,

siendo un esqueleto vivo,

siendo un animado muerto;

Pero véate yo y muera,

que no sé, rendido ya,

el no verte muerte me da,

el no verte qué me diera.

Fuera, más que muerte fiera,

ira, rabia y dolor fuerte;

fuera muerte; desta suerte

su rigor he ponderado,

pues dar vida a un desdichado

es dar a un dichoso muerte.

ROSAURA:

Con asombro de mirarte,

con admiración de oírte,

ni sé qué pueda decirte,

ni qué pueda preguntarte.

Sólo diré que esta parte

Hoy el cielo me ha guiado

para haberme consolado,

si consuelo puede ser,

del que es desdichado, ver

a otro que es más desdichado.

Esta obra se eligió por la temática de vida, sueño y libertad. Avanzando en la línea del tiempo, La vida es sueño se estrenó en 1635 y fue creada por Pedro Calderón de la Barca.

También muestra la temática del amor, que se presenta sutilmente entre los diálogos de Segismundo y Rosaura cuando se conocen.

Puede dirigirse a adolescentes, pero es necesario ir explicando algunos detalles del español y del vocabulario, así como de la estructura poética que tiene la obra.

Puedes trabajarla por fragmentos, con los pocos personajes que se disponga; o bien, montar la obra completa, que requiere a diez actores. Esta es una obra que implica mucho ensayo vocal, pues a pesar de hacer sólo la lectura dramatizada, exige un excelente uso del lenguaje, que incluye la dicción, la entonación, el ritmo y el volumen de la voz.

Por último, una de las obras que escribió Tania Ruiz, actriz y escritora originaria de Guadalajara, quien lleva varios años escribiendo teatro que está pensado, en varias de sus obras, en los gustos y las necesidades de los adolescentes.

Cita casi a ciegas

