Reforma a plataformas de streaming pone en riesgo acuerdos comerciales, asegura experto

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de plataformas digitales que camina al interior del Senado de la República violenta los acuerdos internacionales firmados por México, advierte el analista económico Luis Alberto Güemez Ortiz. De insistir en su aprobación podría desencadenar amenazas para las exportaciones agrícolas, ya que en realidad México está jugando con una doble tributación a plataformas digitales.

“Ellos podrían decir, entonces yo voy a gravarte la exportación de productos agrícolas. Hay que recordar que México solo en productos agrícolas no procesados exporta de 5 a 7 mil millones de dólares. Seguramente ese sería el target de los congresistas y de los sindicatos patronales norteamericanos en caso de que México siga insistiendo en incumplir con los compromisos del tratado (T-MEC)”, subrayó Güemez en entrevista con El Heraldo de México.

Cabe recordar que recientemente en la comisión de Hacienda y Crédito Público así como en la de Estudios Legislativos del Senado de la República, se aprobó el dictamen. Sin embargo, en algún momento tendrá que ser frenada, confía el investigador.

“No lo pueden autorizar, los legisladores no tienen claro, seguramente por su falta de experiencia legislativa, que los tratados internacionales firmados por México siguen en prioridad a la Constitución. Inclusive las leyes secundarias tienen que adaptarse a estos tratados comerciales y a la Constitución, pero tienen supremacía sobre las demás leyes”, señaló Güemez, quien tiene experiencia gubernamental en promoción económica e inversiones.

Se advierte que incluso la misma discusión en el Poder Legislativo mexicano manda un mal mensaje con respecto a un ambiente de certidumbre, para los países con los que se tienen acuerdos comerciales. Para vivir en un mundo global, hay que respetar los acuerdos, insistió.

“Hay que respetar los contratos firmados. Los gobiernos existen para que se cumplan los ordenamientos legales, y si el mismo gobierno, en este caso el Poder Legislativo intenta violentar leyes y compromisos que insisto, es el nivel jerárquico inmediato a la Constitución, entonces el futuro no se ve muy bien. Nos quejamos que no hay inversión en México y por eso no crece el PIB, pero cuando vemos la falta de respeto que muchos legisladores y gobernantes le tienen a las leyes, entendemos muchas cosas”.