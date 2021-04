Karo, la cebra del Zoológico de Chapultepec, tiene problemas de parto; veterinarios buscan salvar a la cría

Personal del Zoológico de Chapultepec lleva a cabo una revisión general de la cebra de Grant “Karo”, debido a que presentó problemas de parto.



El equipo médico veterinario de los Zoológicos de la Ciudad de México en coordinación con especialistas en medicina, cirugía y reproducción de equinos llevaron a cabo una intervención de urgencia para determinar cuál es el problema por el que “Karo” no ha logrado parir.



La Secretaria de Medio Ambiente expuso que la prioridad es la salud e integridad del animal, debido a que existen grandes posibilidades de que la cría no se encuentre con vida.



Desde el pasado fin de semana el cuidador de “Karo” la observó inquieta y con algunos signos, por lo que en conjunto con el equipo médico veterinario del zoológico se ha monitoreado el proceso.



A pesar de los síntomas mostrados por la cebra, no se observó un proceso normal de parto por lo que se diagnosticó una posible distocia o dificultad para dar a luz.



La Sedema recordó que en los últimos meses, “Karo” convivió con un macho de su especie conocido con el nombre de “Niño”.



En la sabana africana del Zoológico de Chapultepec “Karo” y “Niño” formaron una pareja y “Karo” quedó gestante hace aproximadamente un año. La gestación en cebras tiene una duración de 361 a 390 días.



La cebra llegó al Zoológico de Chapultepec el 28 de octubre de 2019 proveniente del zoológico de San Juan de Aragón debido a que presentaba un problema de salud asociado a una alergia alimentaria.



Médicos veterinarios le han proporcionado tratamiento, se le realizaron pruebas diagnósticas y se le mantuvo en observación médica permanente, probando diferentes dietas para disminuir la reacción alérgica que presentó.



En equinos las distocias pueden presentarse hasta en el cuatro por ciento de los partos por diversas razones que tienen que ver con el feto o con la madre, es una emergencia que puede tener consecuencias fatales para la cría o la madre.

Por: Jorge Almaquio











.