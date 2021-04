Se suman 249 nuevos policías a las filas de la SSC-CDMX

A las filas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se suman 249 nuevos policías. En las instalaciones de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presidió la ceremonia de graduación de la Generación 274, en la que 249 mujeres y hombres concluyeron el curso básico policial.

En el evento en el que estuvieron presentes la Subsecretaria de Desarrollo Institucional, y los Subsecretarios de Operación Policial, Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Inteligencia e Investigación Policial y Control de Tránsito, el Jefe de la Policía capitalina destacó las actividades y acciones que cada uno de ellos ha realizado en favor de la ciudadanía.

Cifras de 2020

Derivado de la facultad de realizar labores de investigación en auxilio del Ministerio Público, de 2020 a la fecha, se ha intervenido en 561 domicilios, donde 810 personas han sido detenidas.

"Lo que quiero expresarles es que, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una convicción absoluta de defender a esta Ciudad de estos delincuentes que tanto daño le hacen a la ciudadanía, está en ustedes, en su integridad, que no se doblen o se quiebren cuando estén en la calle, mantenerse firmes ante estos embates de la delincuencia, que no permitan ser amedrentados, que no permitan actos de corrupción", dijo García Harfuch.

En el evento, las autoridades que conformaron el presidium entregaron los diplomas de aprovechamiento académico, a dos hombres y una mujer, que obtuvieron los promedios más altos durante todo el curso básico policial.

La cadete representante de la Generación 274, López Gordillo, dirigió un mensaje a sus compañeras y compañeros, así como a las autoridades presentes.

"Concluir el curso básico policial es la oportunidad de convertirse en las y los policías para servir a la ciudad y, sobre todo, para proteger la integridad, patrimonio y derechos de los ciudadanos", dijo.

Después del acto protocolario, así como de la Jura de Bandera y la Arenga del Cadete, las 109 mujeres y los 140 hombres, realizaron un desfile con el que dejaron atrás su etapa como cadetes y se convirtieron en Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Por: Carlos Navarro

