Delincuentes disparan en transporte público de Zumpango; “ya se la saben”, amenazan para asaltarlo: VIDEO

Al menos tres delincuentes fueron captados por la cámara de una unidad del transporte público de Zumpango en el Estado de México, en el momento exacto en el que disparan un arma de fuego al interior de la unidad con la intención de amedrentar a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

Con pistola en mano, al menos tres sujetos cometieron este asalto alrededor de las 6:00 horas de este miércoles, cuando la unidad transitaba por el tramo que va entre las colonias Santa María Cuevas y San Miguel Bocanegra.

En poco menos de dos minutos los asaltantes despojan de sus pertenencias, carteras, dinero y celulares, a los pasajeros a quienes amenazan con palabras altisonantes y apuntándoles con sus armas.

“Ya se la saben, no quiero mamadas”, se escucha decir a uno de los asaltantes, quien luego detonó su arma de fuego para espantar a los usuarios y que estos entreguen sus pertenencias de manera más rápida.

Hasta al chofer robaron

En las imágenes se aprecia como incluso el mismo conductor de la unidad, también entrega su dinero y celular a los asaltantes, mientras los asaltantes portaban capuchas y cubrebocas para ocultar sus rostros, insultan y amenazan a los demás tripulantes del camión.

Finalmente el vídeo llega a su fin cuando los delincuentes piden al chofer que se detenga, no sin antes advertirle que no haga nada para impedirlo o le disparan, asimismo el chofer advierte a los pasajeros que debido al asalto ya no llegará hasta su destino y será solo hasta Zumpango hasta donde viaje, por el momento.

“¡Así que ya se la saben, chingaron a su madre, no quiero mamadas ni nada eh!”, dice un sujeto a usuarios de transporte público y dispara al piso para amedrentarlos, ocurrió en el municipio de #Zumpango, @Edomex. #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/Vgn6e8QWpp — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 22, 2021

SSB