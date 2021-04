Ciclistas de Cuautitlán Izcalli protestan para la rehabilitación de la ciclovía

Ciclistas de Cuautitlán Izcalli piden a las autoridades municipales y estatales la rehabilitación de la ciclovía que cruza el municipio, la cual, fue desmantelada en el 80 por ciento de su trayecto, durante la administración pasada.

Destacaron que se trata de la primera ciclovía construida en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para la movilidad de los ciudadanos, en el 2014; pero fue destruida por el gobierno de Víctor Estrada, en varios tramos, con el pretexto de repavimentar y eliminada del Bando Municipal; sin que hasta el momento se haya incluido.

Actualmente automovilistas y comercio informal invaden el carril confinado o se estacionan ahí; no respetan el derecho de quienes se mueven en bicicleta, señalaron.

Los ciclistas aseguraron que en reuniones, con las autoridades de la Secretaría de Movilidad estatal, estas se comprometieron a pintar y colocar los bolardos en el carril confinado; mientras que el gobierno municipal recientemente empezó a pintar el carril confinado.

Destacaron que se requiere de un trabajo conjunto, para que los ciudadanos puedan usar la ciclopista sin riesgos y con un reglamento que los proteja.

“En pandemia se empezó a visibilizar más la necesidad de su rehabilitación; pero también de que el policía de tránsito cumpla la ley, porque actualmente vemos a las patrullas estacionadas en el carril confinado; cuando les decimos que no pueden estar ahí, nos responden que la ciclovía no existe en el Bando Municipal”, comentó Adrián Muciño, vecino Arcos del Alba.

En tanto Wilma Parra vocera de BiciVerde señaló que no se trata de un tema político, es una demanda ciudadana que tiene muchos años, sin respuesta.

“Sin embargo, justo antes de las campañas, el gobierno municipal empezó a pintar la ciclovía, pero solo para determinar el carril confinado; pero no se ha integrado al bando municipal, no existe una sanción para quienes invadan. Nos manifiestan voluntad para rehabilitarla, pero no la hacen”.

La ciclovía de Cuautitlán Izcalli se construyó, con el plan de cubrir un tramo de 24 kilómetros para llegar hasta las estaciones del Tren Suburbano de Lechería, Tultitlán y Cuautitlán.

Aunque el proyecto no se concretó hasta las estaciones del sistema de transporte masivo, se construyeron cuatro ciclovías sobre las Avenidas Jiménez Cantú y Primero de Mayo en un sentido; así como sobre las Avenidas Constitución y Morelos, en el otro; estas cruzan el municipio y llegan a la autopista México-Querétaro.

Los ciclistas destacaron que la bicicleta es un medio de movilidad en Cuautitlán Izcalli, donde muchas empresas cuentan con biciestacionamientos, como en las estaciones del Suburbano.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha respondido a la solicitud de información sobre el tema.

Por Leticia Ríos

alg