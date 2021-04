Víctimas de personas desaparecidas piden a Diputados no olvidarlos con nueva ley de FGR

Organizaciones civiles y familiares de víctimas de personas desaparecidas en México exigieron a la Cámara de Diputados “no traicionar” a la ciudadanía al aprobar la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la cual es discutida este miércoles por los legisladores, pues acusaron que “se pervertiría” la institución.

El llamado lo hicieron en la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia de este miércoles, que de último momento abrió un espacio para escuchar a las víctimas. Fue dirigido principalmente a la bancada mayoritaria de Morena, reprochándole que está actuando “al más rancio estilo del PRI”.

“No se apoderen de nuestras instituciones, ustedes solamente administran, solamente operan, solamente hacen su trabajo porque se les paga. No nos quiten las instituciones que están hechas para que podamos vivir en paz, no las perviertan, no las modifiquen, no nos traicionen, hagan su trabajo”, dijo Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos e integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda.

La Comisión de Justicia espera dictaminar hoy la nueva ley, la cual abrogaría la Ley Orgánica de la FGR, para enviarla a discusión inmediata del Pleno de San Lázaro. Fue propuesta bajo el objetivo de fortalecer la “autonomía” de la institución, sus capacidades de ministerio público, entre otros cambios.

En la reunión, los representantes de víctimas aprovecharon la presencia del coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, para pedir que sea aplazada la discusión del proyecto de dictamen hasta la siguiente Legislatura, que inicia en septiembre 2021, para no legislar al vapor.

“Si de verdad son diferentes, diputado Mier, si de verdad son diferentes no hagan las cosas al más rancio estilo del PRI, porque es lo que estamos viendo con la Ley Orgánica de la Fiscalía y lo estamos viendo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, resaltó la abogada Ana Lorena Delgadillo, integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda.

Preocupaciones en la nueva ley

Expusieron, además, que les preocupa que la nueva ley deja a criterio de la Fiscalía, aludiendo “absoluto respeto a su autonomía constitucional”, que participe o no en mecanismos de derechos humanos, como los de búsqueda de personas.

“¿Qué pasaría si se reforma esta ley, la FGR si logra ser autónoma? la Fiscalía ya no tendría la obligación de investigar, mucho menos de buscar, no podemos exigirlo pues ya no estará en nuestras manos. Si actualmente es una gran lucha encontrarlos ¿se imaginan si ya no va a ser su obligación encontrarlos?”, dijo Marité Valadez Nikijara, familiar de un desaparecido.

Reiteraron que les preocupa también en la nueva ley la eliminación de las obligaciones del ministerio público frente a las víctimas, así como la actuación sobre las comisiones especiales, y la intervención directa de la FGR en el Mecanismo de Apoyo al Exterior.

Además, apuntan que persisten dudas alrededor de las garantías para el desarrollo de la función ministerial libre de presiones internas y externas; también que se pretende dejar atrás que nunca instaló el consejo ciudadano, la unidad de transición o el centro de formación y servicio profesional de carrera marcado en la actual Ley Orgánica.

“Te pedimos, diputado y diputada, detenerte y escuchar a nuestras voces en representación de nuestras familias, principalmente de los que nos hacen falta, de ellos y ellas, que ellos y ellas sean los únicos que devore este infierno de impunidad”, dijo Melisa Mariana Morena Arenas, quien busca desde hace 10 años y cuatro meses a su tío Marcos Arenas Barrera tras haber sido secuestrado.

Por: Iván E. Saldaña

dhfm