Protestan por falta de vacunas para personal de salud en Tamaulipas

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 2 en Tampico, protestaron para exigir la vacuna contra el Covid-19, debido a que muchos de ellos están en riesgo, al tomar las muestras para la prueba de PCR a los pacientes sospechosos de coronavirus que llegan al Centro de Salud.

Con una manifestación pacífica en el exterior del Centro de Salud de Tamaulipas, los trabajadores de Salud sindicalizados encabezados por María del Sagrario Fernández Guardado y Silverio García Abundis señalaron que se está politizando el tema de las vacunas.

Manifestaron que faltan de aplicar a alrededor de 500 vacunas para sus compañeros, por lo que hicieron un llamado a las autoridades federales.

"Es una manifestación pacífica por dos cosas, la vacuna y por los gastos de caminos de los compañeros de Vectores que no les han hecho un pago que ellos ya devengaron, antier nos citaron en la UAT para ponernos la vacuna, estuvieron cinco horas haciendo fila y al final les dijeron que no porque no se habían mandado el listado del personal que faltaba", declaró.

Sobre la falta de vacunas para ellos, culparon al jefe de la Jurisdicción Sanitaria Héctor Pérez Monsivais y al administrador Jorge Cantú, quienes no enviaron la documentación con la información del personal pendiente de vacuna anticovid.

"Fue por su falta de criterio y de interés para proteger a su personal, nos 500 faltan médicos, enfermas, el doctor dice que es culpa del gobierno federal, pero había vacuna, vacunaron a otros doctores y enfermeras del IMSS, Pemex y a nosotros no, porque debido a que el jefe de la Jurisdicción y del administrador no llevaron la documentación, eso fue lo que nos dijeron cuando preguntamos", añadió.

Noticias Relacionadas Abuelito visita a su esposa con Alzheimer en un asilo a través de una ventana ante Covid-19

Por su parte los trabajadores del Hospital Civil de Madero colocaron una mega manta en la entrada principal, debido a que de las 700 personas que ahí laboran, faltan 300 de recibir alguna de las dosis de vacuna contra el coronavirus.

Por: Carlos Juárez

alg