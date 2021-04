Con pistola amenazan a enfermera por trabajar en hospital COVID de Veracruz

La enfermera Dulce María ha recibido insultos, agresiones y amenazas de muerte por laborar en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio”, un hospital que atiende a pacientes con SARS-COV-2 (COVID-19) en Xalapa, la capital del estado.

La mujer comenta que un sujeto conocido como “Lalo” ha apuntado con una pistola hacia su vivienda, alegando que ella es un peligro para la población porque atiende a personas con coronavirus.

Era el martes 23 de marzo de este año, aproximadamente a las 17:40 horas. Llegó a casa con normalidad en la colonia Jaramillo de esta ciudad, cuando el sujeto comenzó a lanzar piedras a la fachada.

“Tengo plenamente identificado a mi vecino, le pregunto: ¿por qué estás agrediendo mi portón?, me contesta de forma grosera y agresiva que yo era un ser contagioso de COVID, que yo tengo COVID, que soy una persona que puede contagiar a la sociedad, que había que matarme, eliminarme, que él trabaja con un grupo delincuencial al que le iba a decir que nos mataran y nos decapitaran”, relata.

La trabajadora de la salud, alterada y aterrada, llamó al número de emergencia 911 para solicitar la presencia policiaca, llegando minutos después dos elementos en motocicletas; sin embargo, nada hicieron al respecto porque no sorprendieron al agresor en flagrancia; solo le recomendaron interponer la denuncia.

“Cuando los patrulleros se fueron, el hombre siguió con las agresiones a mi propiedad y con las agresiones verbales hacia nosotros (hacia toda su familia)”,

Por ello, salió con sus familiares del domicilio para trasladarse a la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas, con el fin de presentar la denuncia.

En el lugar, el fiscal “Noé” le dijo que tenía mucho trabajo en ese momento y que sí la atendería, pero en el transcurso de la madrugada o hasta el día siguiente en las oficinas que se encuentran sobre la calle Úrsulo Galván número 153.

“Yo andaba preocupada, muy mal emocionalmente, entonces decidí regresar a casa, pero en ese momento me hablan familiares y me dicen: no te acerques a la casa porque el tipo anda armado y está proyectando la pistola hacia tu casa y dice que los va a matar a todos, entonces no te acerques”, recuerda.

El 24 de marzo presentó una denuncia por amenazas de muerte en la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que se inició una carpeta de investigación; sin embargo, teme por su seguridad y la de su familia.

La trabajadora inició como técnica, pero fue capacitándose hasta obtener el posgrado en Salud Materna Perinatal y el grado de maestra en Enfermería. Además, ha laborado 25 años como enfermera.

Por tal motivo, pidió ayuda al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y a otras autoridades estatales para que le brinden la seguridad necesaria ante la posibilidad de ser una víctima más de feminicidio en la entidad.

Por: Juan David Castilla Arcos

alg