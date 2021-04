Cancelan sesión del Congreso CDMX por desacuerdo en dictamen de Ley de Salud

La sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, que tendría lugar mañana 22 de abril, fue cancelado, debido a que los coordinadores de las distintas fuerzas políticas no llegaron a un consenso sobre el dictamen de la Ley de Salud.

Martha Ávila y José Luis Rodríguez, coordinador y vicecoordinador de Morena, respectivamente, solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Baez mantener este dictamen en el orden del día.

No obstante, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño pidió a Baez someter a votación el retiro de ese punto de la sesión y es que “la discusión del mismo se debía llevar a cabo de manera presencial y no virtual, pues no hay consenso”.

Posteriormente, el coordinador del PAN, Christian Von Roerich adelantó que votaría a favor de retirar el asunto y es que el dictamen va contra la salud de los capitalinos.

Señaló que en términos generales, elimina el programa “Médico en tu casa”; viola el principio de progresividad como la desaparición de la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México; desaparecen todos los derechos de prevención y atención del VIH/SIDA, además de que busca acabar con la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito Federal. "

Al someter a votación retirar el tema no se alcanzó la dos terceras partes de votos por lo que se mantuvo en el orden del día.

Fue hasta el momento en que se votó la orden del día, que requiere el mismo número de votos, y a no alcanzarlos se informó que la sesión se canceló.

Morena, PT y PRI apoyaron el dictamen de Ley de Salud; PAN, PRD y PES afirmaron que se va en contra de las garantías a la salud de los ciudadanos.

Por: Cinthya Stettin

dhfm