Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 16 de Abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 16 de abril para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

1° Primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás las diversas emociones relacionadas con la sorpresa.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión, lee el relato de la Maestra Isabel cuando se encontró con SALADIN un invitado sorpresa en su salón de clases, antes de la pandemia. Como leíste en el relato de la maestra Isabel la emoción de la sorpresa puede ser tan grande hasta llegar a la fascinación o tan pequeña que solo te llega a asombrar un poco. Cuando no esperabas para nada lo que está pasando, la emoción es muy intensa y puede provocarte fascinación. Así le pasó a la amiga Lucy al recibir una sorpresa.

Un día en Once niños Lucy contra los trolls. Del minuto 0:17 al minuto 2:34

La sorpresa se manifiesta más intensa o menos intensa de acuerdo a la situación que estés viviendo. En todos los casos, dura poquito y se transforma en otra emoción. Por ejemplo, en Lucy, sus sensaciones y reacciones fueron muy intensas; gritó, abrió muy grandes los ojos, su cuerpo se movía efusivamente pero también puede pasar lo contrario, que tu cuerpo no manifieste tanta intensidad ante un acontecimiento.

Es como una montaña rusa: cuando estas hasta arriba, es porque hay algo que te fascina, te llena de interés y motivación porque no la esperabas para nada, y además puede que tenga que ver con alguna habilidad personal o con algo que te gusta mucho. En cambio, hay cosas, que solo te causan asombro porque ya esperabas que pasara algo, aunque no supieras exactamente qué o porque ya las has vivido y has aprendido a regularlas.

Esto te recuerda al emocionómetro, te sirve para medir la intensidad de las emociones. Cuando la intensidad es muy alta, te encuentras hasta arriba, pero cuando es pequeña, te encuentra abajo. Te explico: cuando la sorpresa se manifiesta con mayor intensidad, te puede llevar al interés por descubrir o investigar cosas, pero también a la fascinación, que es cuando la situación te produce una sensación muy intensa.

Pero también puedes reaccionar con menos intensidad por medio del asombro, esta emoción, sólo te ayudará a poner un poco de atención sobre lo que lo causa, pensar si es algo en que debes ocuparte, y quizás te lleve a hacer algo ante la situación. ¿Dónde se pondrías la maestra Isabel?

Su sorpresa no fue tan grande, ella esperaba a alguien. Ella estaría en anticipación. Puede ser por eso, que ya le habían hablado o anticipado sobre SALADÍN, por eso la sorpresa no fue tan intensa como la de él. Te voy a enseñar un video de Tania Denissa compañera de primero de primaria acerca de la sorpresa de recibir su diploma.

Video de Tania Denissa

¡Hola, maestra Isabel! ¡Hola Saladín! Mi nombre es Tania Denissa, yo también me llevé una sorpresa al darme cuenta de que teníamos un nuevo amigo en la clase, pero esa sorpresa no se compara a la que sentí cuando me dieron mi diploma.

Yo me esfuerzo mucho por cumplir con mis actividades y tareas de la escuela. Veo todas mis clases de Aprende en Casa y aunque a veces es difícil adaptarse, intento siempre hacerlo con alegría.

Cuando la maestra anunció los nombres de los niños que obtuvieron un diploma por su esfuerzo y me nombró, la sorpresa me invadió, me quedé paralizada, sin palabras. Poco a poco mi cara empezó a reaccionar, mis ojos se abrieron demasiado, mis cejas se levantaron, después empecé a brincar por todos lados. Mi corazón parecía que iba a salirse de mi pecho.

Esta fue una agradable sorpresa, ¡me fascinó! fue tan intensa, quedé maravillada y emocionada por lo que podía lograr con mi esfuerzo. No lo podía creer, ¡fue fascinante! Si lo tengo que medir en el emocionómetro, estoy segura que la intensidad de la emoción llegó a la fascinación. Ha sido una maravillosa experiencia que hasta ahorita no se ha comparado con otra.

Me encanta participar y contar mis historias. Adiós, Maestra Isabel. Saladín, me dio mucho gusto conocerte. ¡Sí que es una gran sorpresa! ¿Puedes poner a Tania en el apartado de Fascinación? ¿Te das cuenta cómo una sola emoción te puede manejar diferentes variaciones de intensidades? Te presento el video de Luis, otro niño de primero.

Video de Luis

2° Primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás diversas emociones relacionadas con la sorpresa, además identificarás su intensidad y cómo puedes aprovecharla para tu bienestar.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente situación. Isabel se encontraba en el salón donde daría su clase de Educación Socioemocional, cuando de pronto, llego repentinamente Saladín de manera abrupta al salón. Los dos se sorprendieron pues no se conocían y no entendían qué hacía hacia el otro en ese lugar.

Isabel con mucha desconfianza pregunto, ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te dejó entrar a esta clase? Saladín evitaba contestar preguntando. ¿Tú quién eres? ¿Acaso una espía? Ambos desconfiaban del otro y, mientras se miraban fijamente, se hablaban a sí mismos y en su pensamiento, para tratar de calmarse.

Isabel estaba muy sorprendida por la entrada tan extraña de Saladín. Eso la invadió de sorpresa y después de miedo, lo cual la hizo pensar en que tenía que estar prevenida. A Saladín por su parte, le latía el corazón muy rápido, tenía sus dudas acerca de Isabel, estaba muy sorprendido y eso había despertado su curiosidad por conocer más sobre Isabel.

Continúa con la situación de Isabel y Saladín. Saladín no se quiso quedar con la duda, así que le llamo a su amiga Mujer Alegría. Él le comento que estaba a punto de comenzar su clase, cuando se encontró con una persona espiando en su salón, y que tenía sus dudas sobre ella. ¿La conocerás tú? pregunto Saladín. ¿Cómo se llama? pregunto Mujer Alegría.

Saladín de dirigió a Isabel y le pregunto su nombre Dice que se llama Isabel Almeida, dijo Saladín ¿Qué sabes de ella? ¡Claro! ya se de quien hablas respondió Mujer Alegría, Isabel Almeida, es maestra de inglés y de la clase de Educación Socioemocional para primer grado. Le dan miedo los ratones, le gusta cantar, su color favorito es el rojo y le enoja que maltraten a los animales. Saladín se sentía aliviado y fascinado al saber que Isabel era maestra.

Isabel aprovecho que Saladín hablaba con Mujer Alegría para preguntarle sobre la identidad de Saladín, pues ella aun no sabía quién era. Mujer Alegría atendió la petición de Isabel y le hizo saber que, Saladín es un personaje fantástico, maestro de las emociones, que ha enseñado mucho en la clase de Educación Socioemocional para Segundo Grado.

Agrego que a Saladín le gusta correr maratones, que su mayor miedo son los perros chiquitos, que todos los colores son sus favoritos y que le enoja que la gente tire basura en la calle. Isabel estaba sorprendida de que Saladín También un maestro de las emociones. Después de descubrir sus identidades, se despidieron de Mujer Alegría y le dieron las gracias por ayudarlos. Creo que hoy he tenido muchas sorpresas, todas muy intensas, dijo Saladín. Me fascina es como si fuera algo grande que no puedo controlar.

Isabel le respondió aceptando que ella también se llevó una gran sorpresa, pero que en ella no había causado ninguna fascinación.

Los dos saben que es normal lo que sienten, pues la emoción de la sorpresa puede llegar en diferentes intensidades, puede ser tan grande hasta llegar a la fascinación, o bien, tan pequeña que solo llega a asombrar un poco. Cuando no se espera nada de lo que está pasando, la emoción es muy intensa y puede provocar fascinación. Justo así le paso a Lucy al recibir una sorpresa. Observa el siguiente video para conocer y observar lo que sucedió.

Un día en Once niños. Lucy contra los trolls

La sorpresa se manifiesta más intensa o menos intensa de acuerdo con la situación que estés viviendo, en todos los casos, dura poquito y se transforma en otra emoción. Por ejemplo, en Lucy, sus sensaciones y reacciones fueron muy intensas; gritó, abrió muy grandes los ojos, su cuerpo se movía efusivamente, sin embargo, también puede pasar lo contrario, donde el cuerpo no manifieste tanta intensidad ante un acontecimiento.

Es como una montaña rusa; cuando estas hasta arriba, es porque hay algo que te fascina, te llena de interés y motivación porque no la esperabas para nada, y además puede que tenga que ver con alguna habilidad personal o con algo que te gusta mucho. En cambio, hay cosas que solo te causan asombro porque ya esperabas que pasara algo, aunque no supieras exactamente qué, o bien, porque ya las has vivido y has aprendido a regularlas.

Por último, está la anticipación. Esta no te causa gran reacción porque ya esperabas de alguna manera la situación, porque ya habías vivido una sorpresa igual, o porque es algo que no tiene interés para ti. Por ejemplo, puedes ver que Lucy estaba fascinada con el torneo de video gamers, pero a Staff no le sorprendió, apenas le interesó. Después puso atención en otra cosa de su interés y quiso saber más detalles. Ahora observa y lee las siguientes situaciones de niñas y niños de segundo grado.

Tania Denissa

Cómo pudiste observar, Denissa se sorprendió al saber que tenía un nuevo compañero en clase, pero no se comparaba con lo que sintió cuando le dieron un diploma. Ella se esfuerza para cumplir sus actividades y tareas de la escuela, ve todas sus sesiones de Aprende en Casa y, aunque le ha sido difícil adaptarse, intenta siempre hacerlo con alegría.

Cuando la maestra la nombro entre los niños que obtuvieron un diploma, la sorpresa la invadió, tanto que se paralizo y se quedó sin palabras, poco a poco fue reaccionando, sus ojos se abrieron demasiado, sus cejas se levantaron y después comenzó a brincar por todos lados. Para ella fue una agradable sorpresa; quedo maravillada y emocionada porque podía lograr con su esfuerzo.

Ella considera que, si lo tuviera que medir en el emocionómetro, está segura de que la intensidad de su emoción, llego a la fascinación. ¿Te das cuenta cómo una sola emoción, se pueden manejar diferentes variaciones de intensidades? Ahora conoce el caso de Luis, observando el siguiente video.

Luis

En el video, Luis te comparte su gusto por el baile y su enorme cariño hacia su abuelita, a la cual le ha enseñado algunos pasos de bailes modernos. Luis cometa que, en una ocasión, estaba muy triste porque no le salían unos pasos y que, su abuelita para animarlo puso música y comenzó a bailar con los pasos que Luis le había enseñado, para él, fue una inmensa sorpresa; estaba muy asombrado de ver a su abuelita bailar y que le salieran tan bien los pasos.

Luis considero que la intensidad de su sorpresa puede quedar en el apartado de asombro, porque sus sensaciones no manifestaron una intensidad alta, al contrario, su cara reflejo sorpresa, pero a un nivel moderado. Sus ojos se abrieron un poco más y sus cejas se levantaron, mientras su cuerpo de mantenía quieto.

