Tamaulipas no espera incremento de contagios; turistas acataron medidas sanitarias

Las medidas del protocolo sanitario se cumplieron en todo momento por parte de los turistas, por lo cual se espera no haya un incremento significativo en los contagios de coronavirus, durante los próximos días, indicó Fernando Olivera Rocha, titular de la secretaría de Turismo, quien informó que el número de visitantes durante el reciente periodo vacacional supero los 827 mil.

Indicó que en el periodo vacacional del 26 de marzo al 11 de abril el 60 porciento de los visitantes estuvieron en las playas Miramar, la Pesca y Bagdad, en tanto que el sector hotelero local registró un promedio de ocupación del 46 por ciento durante las vacaciones.

Comentó que el porcentaje de ocupación hotelera en el reciente periodo vacacional es importante, después de las condiciones presentadas el año pasado, debido a la pandemia sanitaria que prácticamente sus operaciones.

Apuntó que inicialmente se tenían previstos 750 mil visitantes para este periodo vacacional pero al termino de las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua la cifra de turistas que llegaron a Tamaulipas es de 827 mil 034.

Lo importante es que los visitantes tomaron conciencia sobre la importancia de seguir las medidas del protocolo sanitario como guardar la sana distancia, hacer uso del cubrebocas y demás por lo cual se espera no haya un aumento significativo de contagios de Covid-19 en los próximos días.

Insistió en que recibieron miles de reservaciones las cuales ya no fue posible atender a efecto no rebasar los aforos máximos permitidos a fin no poner en riesgo un incremento en el índice de contagios.

En ese sentido, Fernando Olivera, comentó que días antes las reservaciones se encontraban agotadas y además las condiciones climatológicas de baja temperatura y norte provoco que no se tuviera una mayor afluencia de vacacionistas.

Admitió que la situación económica pudo también haber influido para que el número de visitantes y los días de estancia fuera menor

Reiteró que los miles de visitantes en todo momento atendieron las indicaciones sanitarias de guardar la sana distancia, usar cubrebocas y demás por lo cual externó su confianza en que no haya un incremento significativo en el índice de contagios de coronavirus de los próximos días.

Respecto a la derrama económica la estimo en el orden de los 702 millones de pesos. La capacidad de atención permitida en hoteles y restaurants impidió se pudiera recibir más clientes.

Comentó que mas de 200 autobuses arribaron a las playas de Tamaulipas procedentes de los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo y de la Ciudad de México. También en playa Bagdad se recibieron una gran cantidad de visitas de Texas.

Por José A. Hernández.

GDM