“Son muy alérgicos y chillones”: Salgado Macedonio; recula en trasladar la protesta al domicilio de Lorenzo Córdova 

El excandidato de Morena a Guerrero, Félix Salgado Macedonio, reculó sobre ir a la casa del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y dijo que son muy “alérgicos y chillones”.

Entrevistado luego de su mensaje en el plantón que mantiene desde este sábado por la noche en espera de la resolución del Instituto sobre la sanción que se le impondrá por no haber presentado informe de gastos de precampaña, el senador con licencia rechazó que lo hubiera amenazado al decir que daría a conocer el domicilio particular del funcionario para ir a protestar.

Aseguró, además, que si el Instituto Nacional Electoral decide no darle la candidatura, volverá a impugnar.

"Tienen dos vías: la jurídica, que les vamos a ganar, y la movilización popular. No vamos a permitir que se violente el artículo 35 de la Constitución, que se consagran ahí los derechos de todo mexicano a votar y ser votado", expresó.

Félix Salgado Macedonio, a la espera de la resolución del INE

Señaló que se acogerán al artículo 39 de la Constitución, ya que "ahí radica la soberanía en el pueblo", y destacó que son un "movimiento disciplinado", "tranquilo", "calmado", que no caerá en la provocación.

Respecto a que mañana martes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionará para definir su candidatura, aseguró que "no vamos a ir a verlos".

"Si no quieren que estemos nada más que nos digan, que sesionen sin presión alguna, que sesionen con toda la tranquilidad. Nos podemos retirar. Esta es su casa".

Refirió que si los consejeros del INE tienen temores, se retirarán para que sesionen en libertad y no se sientan presionados. "Estas provocaciones no sé quién las manda, pero seguro que es alguien que no le gusta que estemos aquí. Que ya no nos manden a provocadores".

Por Edgar Ledesma

