Colima establece nuevos protocolos de vacunación ante desconfianza de la ciudadanía

Con celular en mano, Karla se dio a la tarea de tomar video de su papá para cerciorarse que le aplicaran la vacuna contra la Covid-19, tras reconocer su desconfianza por la difusión de varios casos en los que sólo pincharon a las personas, pero no les aplicaron la dosis.

A las 07:00 horas, alrededor de 500 adultos mayores ya formaban una fila en instalaciones del casino de la Feria de Colima, ubicado al oriente de la capital, los primeros llegaron desde las 04:00, con café taquitos, sillas y cobijas para la espera, pero sobre todo con la encomienda de ser vacunados y cerciorarse de no ser objeto de algún engaño.

“Mi hijo me dijo que me fijara que me la aplicaran (la vacuna), que no me volteara, uno nunca ve cuando lo inyectan y me dijo que viera si me la aplicaron. La verdad no sentí la sustancia, pero tengo el video y ahí se ve que sí me la pusieron”, manifestó Rosy.