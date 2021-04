Recuperan La Pastora para Covid-19

Hace dos meses, las instalaciones de La Pastora, en Cuautepec, se encontraban prácticamente abandonadas. La próxima semana abrirá como Unidad Temporal para Covid-19.

Tras realizar un recorrido por sus instalaciones, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, pasada la emergencia sanitaria, se hará la reconversión a Hospital General con el apoyo del Instituto de Salud para el Bienestar.

Nos van a apoyar para algunas áreas que le faltan como consulta externa, por ejemplo, para su operación ya como Hospital General, pues que tenga todas las áreas adicionales que se requieren”, dijo.

El presidente de Grupo Modelo, Cassiano De Stefano, resaltó el compromiso que se estableció hace dos meses con la jefa de Gobierno para recuperar este espacio para la salud de los habitantes de Cuautepec. “Hoy me llena de orgullo estar aquí para compartirles que hemos cumplido con nuestra palabra en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México”, comentó el empresario.

La zona de Cuautepec en la GAM, ha recibido gran impulso, también con la construcción de la Línea 1 del Cablebús que llegará a esta zona desde Indios Verdes.

TERCERA OLA EN CDMX

En este marco, Claudia Sheinbaum expuso que la Ciudad de México está preparada para enfrentar una tercera ola de contagios de COVID-19, y aunque trabajan para que eso no ocurra, es muy importante que la ciudadanía no baje la guardia “Nadie quiere una tercera ola de COVID, nadie. Aquí depende no solamente del gobierno, de cómo nos preparemos, de la capacidad hospitalaria en caso de enfermos graves, aquí depende de todos y de todas que nos sigamos cuidando, eso es fundamental”, indicó.

Por Almaquio García

avh