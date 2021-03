Gubernaturas: ¿Año de las mujeres?

Por orden de la autoridad electoral, a partir de este año los partidos políticos deben ajustarse a la paridad de género, para lanzar 50 por ciento de mujeres en las candidaturas a gobernador.

Hasta ahora, 26 mujeres competirán en las elecciones estatales y aparecerán en las boletas en la mayoría de los estados. Sólo en dos entidades (Michoacán y Sinaloa) la pelea quedará en manos de puros hombres, ya que ahí no registraron candidatas.

Este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó criterios de paridad de género aplicables para las gubernaturas y obligó a los partidos y coaliciones a postular a siete candidatas para los 15 gobiernos que se van a renovar.

Los partidos han cumplido hasta ahora el ordenamiento y los estados donde más registros de mujeres hay son Baja California, Colima y Tlaxcala, donde la competencia será casi exclusiva entre ellas.

Uno de los criterios generales del INE indica que si los partidos no cumplen, no permitirán registrar a sus candidatos en cargos para municipios, diputaciones locales y federales.

Otra acción afirmativa que por ley deberán cumplir es que las mujeres deberán encabezar tres de las cinco circunscripciones federales plurinominales (representación proporcional) para la contienda por las curules en San Lázaro.

A pesar de que partidos políticos asumieron el compromiso, algunos lanzan a mujeres en estados donde son poco competitivos, por lo que no garantizan llegar a encabezar un gobierno estatal.

Para Marisol Velázquez Piñón, subdirectora en la Unidad de Género y no Discriminación del INE, el fenómeno se da porque este año no se establecieron bloques de competitividad para las candidaturas a gobernador, ya que los partidos negociaron que por ésta ocasión no aplique esa regla.

"Es un paso importante, pero para el proceso electoral próximo se debe revisar dónde se están lanzando a las mujeres, para evitar que compitan en estados donde no tienen posibilidad de ganar", dijo.

LENTO CAMINO AL VOTO

18-NOV-1923. ELVIA CARRILLO PUERTO, BEATRIZ PENICHE Y RAQUEL DZIB FUERON LAS PRIMERAS DIPUTADAS ELECTAS EN EL CONGRESO DE YUCATÁN.

ELVIA CARRILLO PUERTO, BEATRIZ PENICHE Y RAQUEL DZIB FUERON LAS PRIMERAS DIPUTADAS ELECTAS EN EL CONGRESO DE YUCATÁN. 3-JUL-1955. POR LEY, ACCEDEN LAS MEXICANAS A ELECCIONES FEDERALES. ACUDEN POR PRIMERA VEZ A LAS URNAS PARA EMITIR SU VOTO.

POR LEY, ACCEDEN LAS MEXICANAS A ELECCIONES FEDERALES. ACUDEN POR PRIMERA VEZ A LAS URNAS PARA EMITIR SU VOTO. 1-NOV-1979. GRISELDA ÁLVAREZ SE CONVIERTE EN LA PRIMERA GOBERNADORA, EN COLIMA. ACTUALMENTE HAY UNA MANDATARIA, EN SONORA, Y LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX.

GRISELDA ÁLVAREZ SE CONVIERTE EN LA PRIMERA GOBERNADORA, EN COLIMA. ACTUALMENTE HAY UNA MANDATARIA, EN SONORA, Y LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX. 10-FEB-2014. EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SE PUBLICÓ LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL, QUE ESTABLECE, ENTRE OTRAS NORMAS, EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD.

AVANCE ESTATAL

En Guerrero, Nayarit y Sonora hay bajas posibilidades de que gane una mujer

En Colima, se encuentran a la cabeza en la intención del voto dos candidatas

En Zacatecas, Fernanda Salomé Perera es la primera abanderada transexual

Por MISAEL ZAVALA

jram